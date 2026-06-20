"קשרו לנו את הידיים": זו הסיבה שצה"ל מתנגד להפסקת האש בלבנון

תיעוד פעילות כוחות צה"ל ( צילום: דובר צה"ל )

הנחיה של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ לנצור את האש בדרום לבנון עוררה גל כעס בקרב לוחמי צה"ל, כך עולה מדברי כתב הצבא יוסי יהושוע שדיווח על כך באולפן חדשות I24. ההנחיה ירדה ללוחמים בשעות אחר הצהריים, בעוד כוחות צה"ל נמצאים ממש ליד אחת המפקדות החשובות של חיזבאללה באזור הליטני.

"צה"ל מתנגד להפסקת האש הזו", הבהיר יהושוע. "הוא רוצה להמשיך ולפעול בוודאי באותו מרחב. מדובר במפקדה ששם משגרים את הקטבמים, את הרחפנים, את טילי הנ"ט - זה מרכז העצבים של חיזבאללה באותו מרחב. אבל עכשיו ההנחיה היא לעצור". "קשרו לנו את הידיים" על פי הדיווח, ההנחיה מאוד בעייתית לכוחות בשטח. "יש כעס רב בקרב הלוחמים. הם חשים - וזה לא קלישאה - שקשרו להם את הידיים. הם לא יכולים להילחם כמו שהם רוצים וצריכים. זה גם מסכן אותם", הסביר יהושוע. איראן מאיימת בשיגור טילים לישראל • המפקדה המרכזית סוגרת את מצר הורמוז יוסי נכטיגל | 21:02 הבעיה המרכזית, כפי שהוסבר, היא שצה"ל כמכונת מלחמה שכוללת את חיל האוויר ויכולות אש מתקדמות - לא פועלת באותו מרחב. "כשאתה פועל רק כנגד הסרת איום מול ארגון גרילה שיודע להתנהל במרחב וזה המגרש הביתי שלו, אתה שומט את כל היתרונות הקיימים שיש לצה"ל כצבא טכנולוגי ומתקדם", הבהיר.

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

מחבלים כלואים במפקדה

יהושוע ציין כי באזור בו נמצאים כוחות צה"ל יש מחבלים שנמצאים כלואים, ומדובר במרחב שאי אפשר לתקוף אותו מהאוויר ולהביא את ההישג. "ההנחיה של הדרג המדיני לצבא זה לפעול רק כנגד הסרת איום. המצב הזה עלול להוביל גם לנפגעים. ולכן יש פה התראה של המפקדים - תחזירו לנו את חופש הפעולה. בשלב הזה זה לא קורה", אמר.

כזכור, בסוף השבוע נפלו שני לוחמי צה"ל נוספים בקרבות עם חיזבאללה בדרום לבנון - סמ"ר יואב קליין הי"ד מהרצליה ורס"ל ניר בן ארי הי"ד מכרם מהר"ל. הלוחמים נפלו בעת שכוחות צה"ל המשיכו לפעול במרחב נגד תשתיות הטרור של ארגון חיזבאללה.

"מנתקים בינינו לבין ארצות הברית"

יהושוע הוסיף והתייחס להיבט הרחב יותר של המצב: "אם אני מתרומם טיפה לגבי מה האיראנים עושים, הם פשוט מצליחים לנתק בינינו לבין ארצות הברית. הרי אנחנו רצינו לנתק בין איראן לבין חיזבאללה ומה שקורה בפועל הם מנתקים בינינו לבין האמריקאים".

לדבריו, גם מבחינת האינטרס האמריקאי המצב בעייתי. "האירוע הזה נוגד את האינטרס שלהם, כי האינטרס שלהם רק מחזק את חיזבאללה ומחליש את ממשלת לבנון בהפסקת האש הזו", הבהיר. "בצה"ל מצפים שזה מה שייקרה ויקבלו את האישור להמשיך ולהילחם כרגיל".

יצוין כי במהלך השבוע האחרון דווח על הנחיה דומה שניתנה לכוחות צה"ל, על רקע המשא ומתן להפסקת אש עם חיזבאללה.