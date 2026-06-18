דובר צה״ל התיר הבוקר (חמישי) לפרסום כי רס״ר במיל׳ אלכסנדר פילין הי"ד, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון. באירוע נפצעו 7 לוחמים נוספים בדרגות שונות - 3 בינוני ו-4 קל. הלוחמים הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

על פי הפרטים שנמסרו, התקרית אירעה היום בסביבות השעה 17:00 באזור הליטני, סמוך לכפר א-טייבה שבדרום לבנון. צוות לוחמים מחפ״ק סגן מפקד אוגדה 36 וגבעתי צעדו רגלית באזור, כאשר הופעל לעברם מטען חבלה. כתוצאה מהפיצוץ נהרג רס״ר פילין ז״ל, ושבעה לוחמים נוספים נפצעו.

בין הפצועים בדרגה בינונית נמצאים קצין בכיר בדרגת אל״מ המשמש כסגן מפקד אוגדה 36, וכן מג״ד במילואים באגד 556 בדרגת סא״ל. בנוסף נפצעו קצין לוחם נוסף במילואים ולוחם מילואים באורח בינוני. בין הפצועים קל נמנים נגד לוחם, שני לוחמים במילואים וחיילת במילואים.

בצה״ל מתחקרים את נסיבות התקרית ואת אופן הפעלת המטען. יצוין כי מדובר באירוע חמור שמדגיש את המשך הסכנה הטמונה בפעילות הכוחות בדרום לבנון, למרות הדיווחים על הסכמות מדיניות.

התקרית התרחשה שעות ספורות לאחר שחמישה לוחמים נפצעו משני רחפני נפץ שפגעו בכוח ובכוח הפינוי - זה אחר זה. באירוע זה לוחם נפצע קשה, והיתר נפצעו בדרגות בינוני וקל.