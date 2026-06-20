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הותר לפרסום: שני לוחמי צה"ל נפלו בקרבות עם חיזבאללה בדרום לבנון |שני לוחמים נוספים פונו במצב קשה

דובר צה"ל התיר לפרסום את שמות שני החיילים שנפלו בדרום לבנון • סמ״ר יואב קליין הי"ד מהרצליה ורס״ל ניר בן ארי הי"ד מכרם מהר״ל | הלוחמים נפלו בקרבות עם מחבלי חיזבאללה | שני לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה | בליל שבת התנהלו קרבות עזים בין לוחמי צה"ל למחבלים בדרום לבנון (צבא וביטחון)

9תגובות
סמ״ר יואב קליין הי"דה ורס״ל ניר בן ארי הי"ד (צילום: דובר צה"ל)

דובר התיר הערב (מוצאי שבת) לפרסום את שמותיהם של שני לוחמי צה"ל שנפלו בקרבות עם בדרום . מדובר בסמ״ר יואב קליין, בן 21 מהרצליה, לוחם שריון בגדוד 52 בעוצבת 'עקבות הברזל' (401), וברס״ל ניר בן ארי, בן 21 מכרם מהר״ל, לוחם ביחידת מגלן בעוצבת הקומנדו.

שני הלוחמים נפלו בקרבות שהתנהלו בדרום לבנון במהלך סוף השבוע, בעת שכוחות צה"ל המשיכו לפעול במרחב נגד תשתיות הטרור של ארגון חיזבאללה. משפחות הנופלים עודכנו על ידי קציני צה"ל.

באירוע בו נפל סמ"ר יואב קליין ז"ל, נפל גם סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל ושני לוחמים נוספים ששמם טרם הותר לפרסום.

באירוע בו נפל רס"ל ניר בן ארי ז"ל, נפצעו שני לוחמי צה"ל באורח קשה וקצין לוחם באורח בינוני. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם עודכנו.

נפילתם של שני הלוחמים מגיעה על רקע המשך הלחימה בדרום לבנון, למרות הדיווחים על הסכמות מדיניות להפסקת אש.

ביום שישי התיר דובר צה"ל לפרסם את דבר נפילתו של מפקד גדוד 52 בעוצבת 'עקבות הברזל', סגן-אלוף דור גדליה בן שמחון ז"ל, בן 32 מבית השיטה, שנפל בקרב יחד עם שלושת חברי צוות הטנק שלו.

סגן-אלוף דור בן שמחון ז"ל נכנס לתפקידו כמפקד גדוד 52 ב-20 באפריל 2026, כשבוע לאחר שמפקד הגדוד הקודם נפצע באורח קשה במהלך הלחימה. דור ז"ל קיבל על עצמו את הפיקוד בשעה מורכבת במיוחד, והוביל את לוחמי הגדוד בנחישות ובאחריות לאורך תקופת הלחימה בחודשיים האחרונים.

כזכור, בסוף השבוע הודיע בכיר אמריקני כי ישראל וחיזבאללה הגיעו להסכמה על הפסקת אש שנכנסה לתוקף ביום שישי בשעה 16:00, אך בישראל הבהירו כי התנאים כוללים הישארות של כוחות צה"ל בדרום לבנון עם חופש פעולה מלא.

על פי הנמסר, צה"ל קיבל הנחיה מראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ לנצור את האש בדרום לבנון, אך הכוחות ממשיכים לשמור על כוננות גבוהה ופועלים במרחב. בכירים בצה"ל הביעו התנגדות להנחיה, אך הדגישו כי הפסקת האש אינה כוללת נסיגה מדרום לבנון.

במהלך השבת התנהלו חילופי אש כבדים בין כוחות צה"ל לארגון הטרור חיזבאללה. ארגון הטרור טען כי 111 מחבליו נהרגו בתקיפות הישראליות בלבנון בסוף השבוע, זאת לאחר אסון הטנק שבו נפלו ארבעה לוחמי צה"ל, ביניהם סגן-אלוף דור גדליה בן שמחון ז"ל.

צה"לאיראןחיזבאללהלבנוןדרום לבנוןהותר לפרסום

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5
איזה כאב לב על הפרחים האלה שקטפו לנו בדרום לבנון ה' ייתן כוח למשפחות שלהם לעבור את האסון הכבד הזה וישמור על כל החיילים שלנו בריאים ושלמים
מזרחי
4
איש חלש ולא רואה שתי ס״מ קדימה
ביבי נקניק
3
איי איי, א"א לסבול את הכאב הזה. אבא יקר, בבקשהההה, תציל אותנו, תגאל אותנו.
מישהי
יש לך הזדמנות עוד כמה חודשים בחירות, אם את רוצה עוד מכל ה"טוב" הזה של השנים האחרונות תמשיכי להצביע לאותן מפלגות, התמורה מובטחת.
אורח לרגע
2
רודפים לומדי תורה אין סייעתא דשמיא הכל מתהפך עלינו כשלונות גם טראמפ כולם נגד ישראל עד סיומה של המדינה. שחררו את לומדי התורה וכבדו אותם אז יהיה לכם הצלחה וסייעתא דשמיא
שי
1. אף אחד לא רודף .ההגיון והמצפון אינם סובלים מצב שבחורים צעירים ובריאים עומדים מנגד בשעה שאחרים שופכים את דמם בהגנת עם ישראל. גם לא מצאנו בתורה וביתר המקורות שום פטור מגיוס .ולעצם הקשר בים לימוד תורה והצלחה במדינה הדבר לא הוכח.
נחום
1
כל מי שאומר פה יהי זכרם ברוך. לקחתם משניות ללמוד לעילוי נשמתם? עשיתם משהו ממשי?
איציק
כל אחד תורם בדרכו. חייל בקרב, איש מודיעין במשרד, טבח במטבח ולומד תורה בבית המדרש. בכל מגזר יש מי שנושא בנטל יותר או פחות, אבל זו לא השאלה. לומר שלימוד תורה זה לא תרומה כלל - זה התעלמות מערך שרבים רואים בו יסוד חשוב לקיומו של עם ישראל.
שוש
זה לא מה שהוא אמר. הוא אומר שצריך ללמוד משניות לעילוי נשמתם. לא אמר שהתורה לא עוזרת לעילוי הנשמה...
ריקי

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