כיכר השבת
המלחמה מול חיזבאללה

היתקלות קשה בדרום לבנון: 3 לוחמים נפצעו באורח קשה ו-7 נוספים נפגעו

שלושה לוחמי צה"ל נפצעו באורח קשה במהלך היתקלות בדרום לבנון • לוחם נוסף נפצע באורח בינוני ושישה באורח קל | הפצועים פונו לטיפול רפואי והמשפחות עודכנו (צבא וביטחון)

כוחות חטיבה 226 בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון (צילום: דו"צ)

דובר מסר לפני זמן קצר (שלישי) כי במהלך הלילה נפצעו עשרה לוחמים במסגרת היתקלות בדרום . על פי הנתונים שנמסרו, שלושה לוחמים נפצעו באורח קשה, לוחם נוסף נפצע באורח בינוני ושישה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל.

כל הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים, ומשפחותיהם עודכנו על מצבם. צה"ל לא פרסם פרטים נוספים על נסיבות האירוע או על זהות הפצועים בשלב זה.

האירוע מצטרף לשורת אירועים קשים שאירעו בשבועות האחרונים במהלך הפעילות המבצעית בדרום לבנון. כפי שדיווחנו, לפני מספר ימים נפל בקרב רס"ם (מיל') אייל אוריאל ביאנקו מעוצבת ברק, כאשר ההאמר בו נסע התהפך בשטח דרום לבנון. באותו אירוע נפצעו שלושה לוחמים נוספים.

הכוחות הקרקעיים ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון, תוך חשיפת תשתיות טרור והשמדת מחסני נשק של . במקביל, חיל האוויר תקף ביממה האחרונה כ-150 מטרות של ארגון הטרור, כולל משגרי רקטות, רחפנים ומפקדות.

על רקע המשך הלחימה, מנהיג חיזבאללה השייח' נעים קאסם המשיך באיומיו כלפי ישראל. בהצהרה שפרסם לאחרונה, טען קאסם כי אנשי ארגון הטרור עדיין נוכחים בשטח ויילחמו "עד לנשימה האחרונה", ואיים כי אנשיו ישבו חיילים ישראלים "כאשר תהיה שעת כושר".

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

