דובר צה"ל מסר לפני זמן קצר (שלישי) כי במהלך הלילה נפצעו עשרה לוחמים במסגרת היתקלות בדרום לבנון. על פי הנתונים שנמסרו, שלושה לוחמים נפצעו באורח קשה, לוחם נוסף נפצע באורח בינוני ושישה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל.

כל הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים, ומשפחותיהם עודכנו על מצבם. צה"ל לא פרסם פרטים נוספים על נסיבות האירוע או על זהות הפצועים בשלב זה.

האירוע מצטרף לשורת אירועים קשים שאירעו בשבועות האחרונים במהלך הפעילות המבצעית בדרום לבנון. כפי שדיווחנו, לפני מספר ימים נפל בקרב רס"ם (מיל') אייל אוריאל ביאנקו מעוצבת ברק, כאשר ההאמר בו נסע התהפך בשטח דרום לבנון. באותו אירוע נפצעו שלושה לוחמים נוספים.

הכוחות הקרקעיים ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון, תוך חשיפת תשתיות טרור והשמדת מחסני נשק של חיזבאללה. במקביל, חיל האוויר תקף ביממה האחרונה כ-150 מטרות של ארגון הטרור, כולל משגרי רקטות, רחפנים ומפקדות.