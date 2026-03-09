פעילות כוחות חטיבה 401 במרחב דרום לבנון| צילום: צילום: דובר צה"ל
הפעילות בדרם לבנון במבצע שאגת הארי: כוחות חטיבה 401 בפיקוד אוגדה 91, פועלים במרחב דרום לבנון כחלק ממהלך ההגנה הקדמי לסיכול תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה.
במהלך פעילות מבצעית של הכוחות במרחב, אותר משגר רקטות של ארגון הטרור חיזבאללה אשר שימש לירי לעבר שטח מדינת ישראל.
השמדת המשגר הרקטות במרחב דרום לבנון| צילום: צילום: דובר צה"ל
הכוחות פעלו להשמדת המשגר ובמהלך התקיפה חוסל מחבל מארגון הטרור חיזבאללה אשר פעל במרחב והיה מעורב בפעילות טרור ובירי לעבר שטח מדינת ישראל.
"כוחות צה"ל ימשיכו לפעול לחיזוק קו ההגנה הקדמי ולמניעת התעצמותו ושיקומו של ארגון הטרור חיזבאללה", נמסר מדובר צה"ל.
