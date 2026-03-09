חוסל מחבל תיעוד מהתעצמות הפעילות של צה"ל בדרום לבנון - וכך הושמד משגר הרקטות דובר צה"ל התיר לפרסם כעת תיעוד של השמדת המשגר ממנו שוגרו רקטות לעבר שטח מדינת ישראל, כמו כן הוא מפרסם תיעוד מפעילות כוחות חטיבה 401 במרחב דרום לבנון | צפו (חדשות מלחמה)