חוסל מחבל

תיעוד מהתעצמות הפעילות של צה"ל בדרום לבנון - וכך הושמד משגר הרקטות

דובר צה"ל התיר לפרסם כעת תיעוד של השמדת המשגר ממנו שוגרו רקטות לעבר שטח מדינת ישראל, כמו כן הוא מפרסם תיעוד מפעילות כוחות חטיבה 401 במרחב דרום לבנון | צפו (חדשות מלחמה)

פעילות כוחות חטיבה 401 במרחב דרום לבנון
פעילות כוחות חטיבה 401 במרחב דרום לבנון| צילום: צילום: דובר צה"ל
פעילות כוחות חטיבה 401 במרחב דרום לבנון (צילום: דובר צה"ל )

הפעילות בדרם לבנון במבצע שאגת הארי: כוחות חטיבה 401 בפיקוד אוגדה 91, פועלים במרחב דרום לבנון כחלק ממהלך ההגנה הקדמי לסיכול תשתיות טרור של ארגון הטרור .

במהלך פעילות מבצעית של הכוחות במרחב, אותר משגר רקטות של ארגון הטרור חיזבאללה אשר שימש לירי לעבר שטח מדינת ישראל.

השמדת המשגר הרקטות במרחב דרום לבנון
השמדת המשגר הרקטות במרחב דרום לבנון| צילום: צילום: דובר צה"ל
השמדת המשגר הרקטות במרחב דרום לבנון (צילום: דובר צה"ל )

הכוחות פעלו להשמדת המשגר ובמהלך התקיפה חוסל מחבל מארגון הטרור חיזבאללה אשר פעל במרחב והיה מעורב בפעילות טרור ובירי לעבר שטח מדינת ישראל.

"כוחות צה"ל ימשיכו לפעול לחיזוק קו ההגנה הקדמי ולמניעת התעצמותו ושיקומו של ארגון הטרור חיזבאללה", נמסר מדובר צה"ל.

פעילות כוחות 401 במרחב דרום לבנון (צילום: דובר צה"ל )
פעילות כוחות 401 במרחב דרום לבנון (צילום: דובר צה"ל )
פעילות כוחות 401 במרחב דרום לבנון (צילום: דובר צה"ל )
פעילות כוחות 401 במרחב דרום לבנון (צילום: דובר צה"ל )
פעילות כוחות 401 במרחב דרום לבנון (צילום: דובר צה"ל )
פעילות כוחות 401 במרחב דרום לבנון (צילום: דובר צה"ל )
פעילות כוחות 401 במרחב דרום לבנון (צילום: דובר צה"ל )
פעילות כוחות 401 במרחב דרום לבנון (צילום: דובר צה"ל )

