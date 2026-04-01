בהצהרה לקראת חג הפסח, הזהיר כעת (רביעי) דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, כי משטר הטרור האיראני וארגון חזבאללה עשויים לשגר טילים לעבר ישראל במהלך החג, במטרה לפגוע באזרחים. ההצהרה מגיעה על רקע המתיחות המתמשכת עם איראן, לאחר שבשבועות האחרונים נרשמו מספר מקרים של ירי טילים בליסטיים לעבר שטח הארץ.

"ייתכן ומשטר הטרור האיראני וארגון חזבאללה יירו לעבר שטח הארץ, במטרה לפגוע באזרחי ישראל במהלך החג", הבהיר תא"ל דפרין. יחד עם זאת, הוא הדגיש כי "מערכות ההגנה שלנו פרוסות ומוכנות ליירוט האיומים בכל רחבי הארץ". דובר צה"ל חזר על הקריאה לציבור להישמע להנחיות פיקוד העורף, גם בערב החג.

מסר מיוחד למשפחות החיילים

בחלק השני של הצהרתו, פנה תא"ל דפרין במסר מיוחד למשפחות חיילי ומפקדי צה"ל. "אני פונה לאמהות, לאבות, לרעיות ולבני המשפחה של חיילי ומפקדי צה"ל - רובם לא חוגגים איתכם את החג, היו גאים בהם", אמר. "הם פועלים במסירות, בנחישות ובאחריות למען ביטחון ישראל".

דובר צה"ל הוסיף מסר מיוחד לילדי החיילים: "ילדים יקרים, חלק מהאבות והאמהות שלכם לא נמצאים איתכם בערב החג. דעו שהם שומרים עליכם". המסר משקף את המציאות הביטחונית המורכבת שבה מצויה ישראל בתקופה זו, כאשר אלפי חיילים ממשיכים בשירות מבצעי גם במהלך החג.