דובר צה"ל מזהיר: "ייתכן שאיראן וחזבאללה יירו במהלך החג - אנו ערוכים"

תא"ל דפרין מזהיר מפני ירי אפשרי של איראן וחזבאללה במהלך חג הפסח • "מערכות ההגנה פרוסות ומוכנות ליירוט" | מסר מיוחד למשפחות החיילים (צבא וביטחון)

דבריו של דובר צה"ל (צילום: דו"צ)

בהצהרה לקראת חג הפסח, הזהיר כעת (רביעי) דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, כי משטר הטרור האיראני וארגון חזבאללה עשויים לשגר טילים לעבר ישראל במהלך החג, במטרה לפגוע באזרחים. ההצהרה מגיעה על רקע המתיחות המתמשכת עם , לאחר שבשבועות האחרונים נרשמו מספר מקרים של ירי טילים בליסטיים לעבר שטח הארץ.

"ייתכן ומשטר הטרור האיראני וארגון חזבאללה יירו לעבר שטח הארץ, במטרה לפגוע באזרחי ישראל במהלך החג", הבהיר תא"ל דפרין. יחד עם זאת, הוא הדגיש כי "מערכות ההגנה שלנו פרוסות ומוכנות ליירוט האיומים בכל רחבי הארץ". דובר צה"ל חזר על הקריאה לציבור להישמע להנחיות פיקוד העורף, גם בערב החג.

מסר מיוחד למשפחות החיילים

בחלק השני של הצהרתו, פנה תא"ל דפרין במסר מיוחד למשפחות חיילי ומפקדי צה"ל. "אני פונה לאמהות, לאבות, לרעיות ולבני המשפחה של חיילי ומפקדי צה"ל - רובם לא חוגגים איתכם את החג, היו גאים בהם", אמר. "הם פועלים במסירות, בנחישות ובאחריות למען ביטחון ישראל".

דובר צה"ל הוסיף מסר מיוחד לילדי החיילים: "ילדים יקרים, חלק מהאבות והאמהות שלכם לא נמצאים איתכם בערב החג. דעו שהם שומרים עליכם". המסר משקף את המציאות הביטחונית המורכבת שבה מצויה ישראל בתקופה זו, כאשר אלפי חיילים ממשיכים בשירות מבצעי גם במהלך החג.

תוכן שאסור לפספס:

10
חזק וברוך לצה"ל אבל המפתח בידיים של אבא שבשמיים בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקב"ה מצילנו מידם נרבה בתפילה בערב החג
גיא
9
מצדיעים ללוחמים שלנו שילוב של סייעתא דשמיא עם השתדלות צבאית חזקה עם ישראל חי ולא מפחד מדרך ארוכה
הראל
8
אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים תודה לבורא עולם שנותן כוח לצה"ל ולחיילים שלנו לשמור עלינו שנזכה לראות בניסים גלויים בליל הסדר הזה כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב
משה
7
הגיע הזמן להפסיק עם ההגנה ולעבור להכרעה ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם להחזיר את איראן לתקופת האבן בערב החג
עציון
6
הגיע זמן ביעור חמץ על כל אויבי ישראל לא מחכים לטילים שלהם עוברים להתקפה מוחצת שהאיראנים ונעים קאסם יבינו שעם ישראל חי ולא מפחד ה' ילחם לכם ואתם תחרישון אבל עם מכה מקדימה שתשאיר אותם בהלם
דורון
5
שום טיל לא ינצח את כוח האמונה הגיע הזמן למחוץ את ראש הנחש האיראני ב'יד חזקה'
שמעיה
4
מה אתה אומר, יכול להיות שהם יירו גם בחג?? למה שהם יעשו דבר כזה? ממש לא ציפינו מהם, מאכזב לשמוע שככה אתה חושב.
שייקה
3
הגיע זמן ביעור חמץ יסודי להרוג להשמיד ולאבד את כל ראשי הטרור בלבנון ואיראן ביד חזקה ה' יכה במכת בכורות את משמרות המהפיכה והבסיג’ המקוללים עד שלא יישאר מהם זכר
יוסף
2
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
1
להכות ביד חזקה להשמיד כל מנהיג טרור לחסל כל מפקד למחוק את כל מערכות הירי להפוך את כל בסיסי האויב לאפר ולהבטיח שהאיום מכל הארגונים יוסר לנצח
איתן

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

