תיעוד פעילות כוחות צה"ל ( צילום: דובר צה"ל )

צה"ל ביצע הלילה מבצע תקיפה נרחב בדרום לבנון, במהלכו הושמדו יותר מ-80 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה ועשרות מחבלים חוסלו. התקיפות בוצעו בתגובה להפרות חוזרות ונשנות של הסכם הפסקת האש על ידי ארגון הטרור, כך נמסר מדובר צה"ל.

על פי ההודעה הרשמית, צה"ל תקף מפקדות, עמדות שיגור ותשתיות טרור נוספות של חיזבאללה במרחב נבטיה ובמספר אזורים נוספים במרחב הביטחוני ומעבר לו בדרום לבנון. במהלך התקיפות חוסלו עשרות מחבלים שפעלו באותן מפקדות.

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תקיפת מפקדות בבקאע וחיסול מחבלים הרמטכ"ל הנחה להיערך לתרחיש תקיפה באיראן וחידוש המלחמה ב. ניסני | 18.06.26 ההתעללות האיראנית נמשכת: 74 מלקות לזמרת שהופיעה ללא חיג'אב אריה רוזן | 18.06.26 בנוסף לתקיפות הנרחבות במרחב נבטיה, תקף צה"ל לפני זמן קצר שתי מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הבקאע בלבנון. התקיפות בוצעו בשעה שבתוך המפקדות פעלו מחבלים מארגון הטרור. כוחות צה"ל ממשיכים במשימתם במרחב הביטחוני בדרום לבנון, בדגש על השמדת התשתית התת-קרקעית האסטרטגית שארגון הטרור חיזבאללה בנה במרחב הבופור לאורך שנים. הפעילות המבצעית נמשכת על רקע תקריות קשות בהן נפגעו לוחמי צה"ל בימים האחרונים. חיסול מחבלים שירו רקטות לעבר כוחות צה"ל במהלך הלילה זיהה צה"ל כי ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. בסגירת מעגל מהירה, חיסל צה"ל שני מחבלים שנמלטו על גבי אופנוע ממרחב השיגור. לאחר מכן, תקף צה"ל והשמיד את המשגר ממנו שוגרו הרקטות לעבר הכוחות. דובר צה"ל פרסם תיעוד מהשמדת המשגר ומחיסול המחבלים שניסו להימלט מהזירה. התקיפות המדויקות משקפות את יכולת צה"ל לזהות ולהגיב במהירות לאיומים בזמן אמת.

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התקיפות הנרחבות מגיעות על רקע הפרות חוזרות ונשנות של הסכם הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. כפי שדווח בכיכר השבת, בימים האחרונים נרשמו מספר תקריות קשות בהן נפגעו לוחמי צה"ל מפגיעות רחפנים ואש של חיזבאללה.

צה"ל הדגיש כי הפעילות המבצעית בדרום לבנון תימשך כל עוד ארגון הטרור ממשיך להפר את ההסכם ולאיים על כוחות צה"ל ועל אזרחי ישראל. המטרה המרכזית היא השמדת תשתיות הטרור שחיזבאללה בנה לאורך שנים בסמוך לגבול ישראל.