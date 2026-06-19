כיכר השבת
מבצע נרחב בלבנון

צה"ל מכה בחיזבאללה, אחרי נפילת לוחמי צה"ל בלבנון: יותר משמונים מטרות טרור הושמדו בלילה אחד

צה"ל תקף יותר מ-80 מפקדות ועמדות שיגור של חיזבאללה בדרום לבנון | עשרות מחבלים חוסלו במהלך התקיפות | מוקדם יותר היום הותר לפרסום כי ארבעה לוחמי צה"ל, בהם מפקד גדוד 52, נפלו בקרב בלבנון | במקביל, חוסלו מחבלים שנמלטו על אופנוע ממרחב ממנו שיגרו רקטות | צפו בתיעוד התקיפות בלבנון (בארץ)

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תיעוד פעילות כוחות צה"ל (צילום: דובר צה"ל)

ביצע הלילה מבצע תקיפה נרחב בדרום לבנון, במהלכו הושמדו יותר מ-80 מטרות של ארגון הטרור ועשרות מחבלים חוסלו. התקיפות בוצעו בתגובה להפרות חוזרות ונשנות של הסכם הפסקת האש על ידי ארגון הטרור, כך נמסר מדובר צה"ל.

על פי ההודעה הרשמית, צה"ל תקף מפקדות, עמדות שיגור ותשתיות טרור נוספות של חיזבאללה במרחב נבטיה ובמספר אזורים נוספים במרחב הביטחוני ומעבר לו בדרום . במהלך התקיפות חוסלו עשרות מחבלים שפעלו באותן מפקדות.

| צילום: צילום: דובר צה"ל

תקיפת מפקדות בבקאע וחיסול מחבלים

בנוסף לתקיפות הנרחבות במרחב נבטיה, תקף צה"ל לפני זמן קצר שתי מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הבקאע בלבנון. התקיפות בוצעו בשעה שבתוך המפקדות פעלו מחבלים מארגון הטרור.

כוחות צה"ל ממשיכים במשימתם במרחב הביטחוני בדרום לבנון, בדגש על השמדת התשתית התת-קרקעית האסטרטגית שארגון הטרור חיזבאללה בנה במרחב הבופור לאורך שנים. הפעילות המבצעית נמשכת על רקע תקריות קשות בהן נפגעו לוחמי צה"ל בימים האחרונים.

חיסול מחבלים שירו רקטות לעבר כוחות צה"ל

במהלך הלילה זיהה צה"ל כי ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. בסגירת מעגל מהירה, חיסל צה"ל שני מחבלים שנמלטו על גבי אופנוע ממרחב השיגור. לאחר מכן, תקף צה"ל והשמיד את המשגר ממנו שוגרו הרקטות לעבר הכוחות.

דובר צה"ל פרסם תיעוד מהשמדת המשגר ומחיסול המחבלים שניסו להימלט מהזירה. התקיפות המדויקות משקפות את יכולת צה"ל לזהות ולהגיב במהירות לאיומים בזמן אמת.

| צילום: צילום: דובר צה"ל

התקיפות הנרחבות מגיעות על רקע הפרות חוזרות ונשנות של הסכם הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. כפי שדווח בכיכר השבת, בימים האחרונים נרשמו מספר תקריות קשות בהן נפגעו לוחמי צה"ל מפגיעות רחפנים ואש של חיזבאללה.

צה"ל הדגיש כי הפעילות המבצעית בדרום לבנון תימשך כל עוד ארגון הטרור ממשיך להפר את ההסכם ולאיים על כוחות צה"ל ועל אזרחי ישראל. המטרה המרכזית היא השמדת תשתיות הטרור שחיזבאללה בנה לאורך שנים בסמוך לגבול ישראל.

צה"לאיראןחיזבאללהלבנוןהסכם עם איראן

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5
הקם להורגך השקם להורגו ואוי ואבוי למי שיערב פוליטיקה אותי זה לא מעניין. כשיהודים או חיילים נהרגים אז האויב צריך להיות מושמד ולא להקשיב לאומות העולם עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב
מצפה לגאולה
4
להמשיך לתקוף בכל האמצעים בלי הגבלה . ואם טראמפ יתלונן . לומר לו שאלה כוחות סוריה שעושים שם סדר במקומנו כפי שדרש !
יצחקי
3
לא מבין אם ידעתם על כל המטרות האלה שלשום למה זה לא הושמד כבר ? צריך לחכות שימותו חיילים בשביל זה ? כתוב "השכם להורגו..." לא לחכות שניה
אדיר
2
למה רק עכשיו נזכרתם לחסל מחבלים? מה עשיתם שלוש שנים מה7 באוקטובר? ולמה רק עשרות מחבלים? למה לא אלפי מחבלים? 80 מטרות לא עשיתם כלום. בשביל חיזבאללה זה סוכרייה. כל יום הם משקמים מטרות . צריך גם להרוג כל מחבל מזדמן.
צדיק המסיכות
1
שימו לב תמיד שיש אלימות קשה בהפגנות יום אחרי לצערנו מתים או נפצעים חילים תבדקו את זה
דוד לוי

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