הסירו איום מיידי ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צה"ל זיהו היום (שלישי) חוליית מחבלים חמושים שפעלה בסמוך לכוחות הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון, ברכס עלי א-טאהר. מיד לאחר הזיהוי ובסגירת מעגל מהירה, תקפו הכוחות את המחבלים צפונית למרחב הביטחוני, במטרה להסיר את האיום המיידי.

"צה"ל זיהו לפני זמן קצר חוליית מחבלים חמושים שפעלה בסמוך לכוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני", מסר דובר צה"ל. התקיפה בוצעה במסגרת המאמץ המתמשך להסרת איומים על כוחותינו ועל אזרחי מדינת ישראל. בחיזבאללה הגיבו על המתקפה ומסרו: "הצבא של האויב פתח לעברינו באש מקלעים. האש כוונה לעבר קבוצת אזרחים - שפעלו לפינוי כבישים ולחילוץ גופות מההריסות. המתקפה הביאה למותם של שני אזרחים, אחד מהם עובד עירייה. אנו מזהירים כי זו הפרה בוטה של הפסקת האש שבה דבקנו עד כה״.

תיעוד פעילות כוחות צה"ל ( צילום: דובר צה"ל )

התקיפה מגיעה על רקע המתיחות הגוברת בדרום לבנון, כאשר כוחות צה"ל ממשיכים לפעול נגד תשתיות הטרור של ארגון חיזבאללה. כזכור, בימים האחרונים פועלים כוחות צה"ל ברכס עלי טאהר, מדרום לנבטייה, במתחם שבו בנה חיזבאללה במשך 20 שנה מפקדה מבוצרת מתחת לאדמה.

על פי הערכות, המתחם התת-קרקעי משמש לאחסון טילים בליסטיים תוצרת איראן. במערכת הביטחון שוקלים לאפשר לצבא לבנון להשתלט על המתחם, במה שעשוי לשמש כמבחן ליכולתו ולנכונותו לפעול נגד חיזבאללה באופן גלוי.

מתיחות סביב הפסקת האש

התקיפה מתרחשת בעת שהמערכת המדינית והביטחונית נמצאת בעיצומה של מתיחות סביב הפסקת האש בלבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר כי "ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום", וכי "אני עומד איתן על כך שנישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שיידרש".

עם זאת, דיווחים קודמים העידו על הנחיה לנצור את האש בדרום לבנון, שעוררה כעס בקרב לוחמי צה"ל. הכתב הצבאי יוסי יהושוע דיווח כי "צה"ל מתנגד להפסקת האש הזו", והוסיף כי "יש כעס רב בקרב הלוחמים. הם חשים שקשרו להם את הידיים".

נפתלי בנט ( צילום: Sharon Leibel/Flash90 )

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פרסם הבוקר האשמות חריפות נגד נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, תוך שהוא חושף עדויות מהשטח על מגבלות פעולה קשות. "כשנתניהו וישראל כץ פרסמו אתמול ב-23:00 בלילה שלצה"ל יש חופש פעולה בלבנון - הם שיקרו", כתב בנט. "זה לא נכון. האמת היא שידי הבנים שלנו בלבנון קשורות".

גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף את מדיניות ההכלה בלבנון. "לא עוד הפסקת אש דרדלה - מי שמאיים על אזרחי ישראל, צריך לדעת שהמחיר יהיה בלתי נסבל", הצהיר בן גביר בישיבת סיעת עוצמה יהודית.

מחיר כבד בלחימה

הלחימה בדרום לבנון גובה מחיר כבד מכוחותינו. בסוף השבוע האחרון נפלו ארבעה לוחמים בקרבות עם מחבלי חיזבאללה, ביניהם מפקד גדוד 52 בעוצבת 'עקבות הברזל', סגן-אלוף דור גדליה בן שמחון ז"ל, בן 32 מבית השיטה.

במוצאי שבת הותר לפרסום את שמותיהם של שלושת הלוחמים הנוספים שנפלו באותו אירוע: סמ"ר יואב קליין הי"ד מהרצליה, סמ"ר ליאב כבביה הי"ד מהוד השרון, ורס"ל ניר בן ארי הי"ד מכרם מהר"ל.

סמ"ר ליאב כבביה הי"ד ( צילום: דו"צ )

דובר צה"ל הדגיש כי "צה"ל ימשיך לפעול להסרת איומים מיידים ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותינו". התקיפה הנוכחית משקפת את המשך הנחישות להגן על כוחותינו ועל אזרחי ישראל, תוך שמירה על חופש הפעולה המבצעי בשטח.