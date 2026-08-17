צה"ל הזהיר את הלוחמים בעזה: חמאס עלול לפתוח באש בקו הצהוב

לוחמי צה"ל הפועלים בקו הצהוב ברצועת עזה קיבלו הנחיה להתכונן לאפשרות של ירי תגובה מצד ארגון הטרור חמאס - ירי צלפים או אירועי פח"ע אחרים. כך דווח הערב (ראשון) בחדשות 12.

על פי הדיווח של אלמוג בוקר, הירי עלול להתבצע בעקבות פעולות שחמאס רואה כהפרה של צה"ל. מדובר בניסיון של ארגון הטרור לשנות את הנרטיב בשטח ולהציג עצמו כמי שמגיב לפעולות ישראליות.

"בשטח כבר רואים את התעוזה של חמאס", דיווח בוקר. "אם בעבר ארגון הטרור שלח רק נשים וילדים לאזור הקו הצהוב - היום כבר המחבלים עצמם מתקרבים אל הקו הנפיץ ברצועת עזה".

השינוי בדפוסי הפעילות של חמאס מעיד על ניסיון להחזיר את השליטה בשטח ולאתגר את נוכחות צה"ל באזור. המחבלים מנסים לנצל את ההפסקה בלחימה כדי לחזק את אחיזתם בשטח.

המסר שעבר לכוחות בשטח ברור: על כל איום שנמצא בתוך הקו הצהוב יש להגיב באופן מיידי ולחסל מחבלים שמהווים איום. עם זאת, על הלוחמים לעמוד במספר פרמטרים כדי לפגוע במחבלים מעבר לקו הצהוב.

הפרמטר המשמעותי ביותר שקבע פיקוד הדרום הוא הנזק האגבי - יש לוודא שלא פוגעים באזרחים בלתי מעורבים. ההנחיות מחייבות את הלוחמים לאזן בין הצורך להגיב לאיומים לבין שמירה על חיי אזרחים.

מפורום "עוטף ישראל" נמסר: "חמאס מנצל את ההפסקה וחוזר להתחמש. אסור לאפשר להם להזרים כוחות או נשק. צריך לפרק ולמוטט את המהלך הזה".