נחשפה פרשת גניבת נשק מצה"ל: חייל העביר אמצעי לחימה לעבריינים

חייל בשירות פעיל העביר אמצעי לחימה צה"ליים לאזרח שמכר אותם לגורמים עברייניים • בחיפושים נתפסו רובה תבור, שבעה רימוני עשן, תחמושת וסמים (צבא וביטחון)

פרשייה חמורה של גניבת אמצעי לחימה מ נחשפה הבוקר (שני) בפעילות משותפת של ימ"ר לכיש, שוטרי תחנת אשקלון, לוחמי חטיבת סה"ר והיחידה המרכזית לחקירות מיוחדות ב הצבאית החוקרת. על פי החשד, חייל בשירות פעיל גנב אמל"ח צה"לי והעביר אותו לאזרח, אשר מכר את הציוד הצבאי לגורמים עברייניים.

עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, איתרו כוחות המשטרה את החשוד האזרחי, תושב מושב באר גנים, כשהוא נוהג ברכבו. השוטרים עצרו את החשוד והובילו אותו לביתו לצורך ביצוע חיפוש יסודי.

במהלך החיפוש בבית החשוד נתפסו חומרים החשודים כסמים מסוגים שונים - קוקאין, "דוסה" וקנאביס. בנוסף, אותר רובה צה"לי מסוג תבור שהוסב לירי גז, בניגוד לחוק.

בהמשך הפעילות המבצעית אותר החייל החשוד בביתו במושב נוגה. במהלך החיפוש שבוצע במקום נתפסו ממצאים מדאיגים: סמים מסוגים שונים, שבעה רימוני עשן צה"ליים, אפוד צה"לי, כדורים ומחסניות.

שני החשודים נעצרו והועברו להמשך חקירה - האזרח הועבר לחקירה בימ"ר לכיש, בעוד החייל הועבר להמשך חקירה ביחידה המרכזית לחקירות מיוחדות במשטרה הצבאית החוקרת. החוקרים בוחנים את היקף הפרשה ובודקים האם מדובר במקרה בודד או בפעילות רחבה יותר של הברחת נשק מצה"ל.

במשטרת ישראל הדגישו כי "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד גניבת אמצעי לחימה, סחר בסמים והעברתם לגורמים עברייניים, תוך שימוש בכלל האמצעים המבצעיים והחקירתיים, במטרה לשמור על ביטחון הציבור ולמצות את הדין עם המעורבים".

האמל״ח שנתפס
האמל״ח שנתפס (צילום: דוברות המשטרה )
האמל״ח שנתפס (צילום: דוברות המשטרה )
אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

