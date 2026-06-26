כוחות צה"ל ממשיכים לפעול בכלל הגזרות במקביל להסרת האיומים על אזרחי מדינת ישראל. במהלך השבוע האחרון חוסלו יותר מ-10 מחבלים ברצועת עזה, בוצעו שש תקיפות נגד מחבלים בדרום לבנון, נעצרו יותר מ-100 מבוקשים ביהודה ושומרון וסוכלה הברחה בגבול המזרחי.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, הפעילות המבצעית השבוע התמקדה במספר מוקדים מרכזיים: המשך מאמץ הקידוחים השיטתיים לאיתור והשמדת תוואים תת-קרקעיים ברצועת עזה, תקיפות ממוקדות נגד איומים בדרום לבנון, ופעילות נרחבת לסיכול טרור ביהודה ושומרון.

פיקוד הצפון: שש תקיפות נגד איומים על הכוחות

בפיקוד הצפון, הכוחות ממשיכים בפעילות קרקעית במרחב הביטחוני להסרת האיומים על מדינת ישראל. בשבוע האחרון ביצעו חיל האוויר והכוחות הקרקעיים שש תקיפות נגד מחבלים שהיוו איום על הכוחות הפועלים בשטח.

התקיפות מגיעות על רקע האיומים המתמשכים של חיזבאללה והפעילות המבצעית הנמשכת בדרום לבנון. כוחות צה"ל ממשיכים לפעול במרחב הביטחוני תוך שמירה על חופש הפעולה להגן על עצמם מפני איומים מיידיים.

פיקוד הדרום: חיסול מחבלים והשמדת תשתיות

בפיקוד הדרום נמשך מאמץ הקידוחים השיטתיים לאיתור ולהשמדת תוואים תת-קרקעיים, במיקוד על מרחב חאן יונס. במקביל, חוסלו יותר מ-10 מחבלים במהלך השבוע, ביניהם מחבלים שעסקו בשיקום תשתיות של ארגון הטרור חמאס ומחבלים שפשטו לשטח הארץ ב-7 באוקטובר.

הפעילות ברצועה ממשיכה להתמקד בהשמדת יכולות הטרור של חמאס ובמניעת התארגנות מחדש של הארגון. כוחות צה"ל פועלים באופן שיטתי לאיתור מנהרות, מחסני נשק ומחבלים המהווים איום על כוחות הביטחון ועל אזרחי ישראל.