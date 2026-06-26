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סיכום שבועי: יותר מ-10 מחבלים חוסלו ברצועה, 100 מבוקשים נעצרו ביו"ש

כוחות צה"ל חיסלו יותר מ-10 מחבלים ברצועת עזה במהלך השבוע • שש תקיפות בדרום לבנון נגד איומים על הכוחות | פעילות נרחבת ביהודה ושומרון (צבא וביטחון)

(צילום: דובר צה"ל)

כוחות ממשיכים לפעול בכלל הגזרות במקביל להסרת האיומים על אזרחי מדינת ישראל. במהלך השבוע האחרון חוסלו יותר מ-10 מחבלים ברצועת עזה, בוצעו שש תקיפות נגד מחבלים בדרום , נעצרו יותר מ-100 מבוקשים ביהודה ושומרון וסוכלה הברחה בגבול המזרחי.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, הפעילות המבצעית השבוע התמקדה במספר מוקדים מרכזיים: המשך מאמץ הקידוחים השיטתיים לאיתור והשמדת תוואים תת-קרקעיים ב, תקיפות ממוקדות נגד איומים בדרום לבנון, ופעילות נרחבת לסיכול טרור ביהודה ושומרון.

| צילום: צילום: דובר צה"ל

פיקוד הצפון: שש תקיפות נגד איומים על הכוחות

בפיקוד הצפון, הכוחות ממשיכים בפעילות קרקעית במרחב הביטחוני להסרת האיומים על מדינת ישראל. בשבוע האחרון ביצעו חיל האוויר והכוחות הקרקעיים שש תקיפות נגד מחבלים שהיוו איום על הכוחות הפועלים בשטח.

התקיפות מגיעות על רקע האיומים המתמשכים של חיזבאללה והפעילות המבצעית הנמשכת בדרום לבנון. כוחות צה"ל ממשיכים לפעול במרחב הביטחוני תוך שמירה על חופש הפעולה להגן על עצמם מפני איומים מיידיים.

פיקוד הדרום: חיסול מחבלים והשמדת תשתיות

בפיקוד הדרום נמשך מאמץ הקידוחים השיטתיים לאיתור ולהשמדת תוואים תת-קרקעיים, במיקוד על מרחב חאן יונס. במקביל, חוסלו יותר מ-10 מחבלים במהלך השבוע, ביניהם מחבלים שעסקו בשיקום תשתיות של ומחבלים שפשטו לשטח הארץ ב-7 באוקטובר.

הפעילות ברצועה ממשיכה להתמקד בהשמדת יכולות הטרור של חמאס ובמניעת התארגנות מחדש של הארגון. כוחות צה"ל פועלים באופן שיטתי לאיתור מנהרות, מחסני נשק ומחבלים המהווים איום על כוחות הביטחון ועל אזרחי ישראל.

| צילום: צילום: דובר צה"ל

פיקוד המרכז: מעצרים ותפיסת אמצעי לחימה

בפיקוד המרכז, במסגרת עשרות פעילויות ביהודה ושומרון, חוסל מחבל שהיה מעורב בפעילות טרור וסחר באמצעי לחימה. בנוסף נעצרו יותר מ-100 מבוקשים, ביניהם מבוקשים המזוהים עם ארגון הטרור חמאס, מבוקשים שיידו אבנים ובקבוקי תבערה, ומבוקשים שהחזיקו וסחרו באמצעי לחימה.

במהלך הפעילות נתפסו שבעה רחפנים, ציוד לחימה, חומרי הסתה, תחמושת ויותר מ-10 נשקים, בהם אקדחים, 'M-16' ונשקים מאולתרים מסוג 'קרלו'. הפעילות כוללת גם מבצעים מורכבים לחשיפת מצבורי נשק המוסלקים במקומות בלתי צפויים.

סיכול הברחות בגבול המזרחי

במקביל לפעילות המבצעית, כוחות צה"ל ממשיכים לפעול לסיכול הברחות ולחיזוק ההגנה לאורך הגבול המזרחי והמערבי. בשבוע האחרון סוכלה הברחה של כ-10 קילוגרם סמים בגזרת ים המלח.

הפעילות לסיכול הברחות מהווה חלק מהמאמץ הרחב יותר למנוע הזרמת אמצעי לחימה, סמים וכספים לארגוני הטרור. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול באופן שוטף לאיתור וסיכול ניסיונות הברחה בכל הגבולות.

צה"לחמאסחיזבאללהלבנוןרצועת עזהיו"ש

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