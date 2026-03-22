מנסים לחדור דרך הגדר (צילום: דוברות המשטרה )
במהלך פעילות של לוחמי מג"ב עוטף ירושלים, התקבלה בסוף השבוע האחרון הכוונה מדויקת מתצפיתניות צה״ל על זיהוי חצייה של מספר רב של חשודים את המכשול הסמוך לאזור התעשייה בעטרות.
עם קבלת הדיווח, הוזנקו כוחות מג״ב למרחב, אשר פעלו במהירות לאיתור החשודים. במהלך הסריקות אותרו החשודים כשהם מסתתרים במבנה במקום.
בבדיקה שביצעו הלוחמים התברר כי מדובר ב-19 שוהים בלתי חוקיים, אשר נעצרו והועברו להמשך חקירה באגף החקירות והמודיעין של מג״ב עוטף ירושלים.
במסגרת הפעילות בשבוע האחרון נתפסו על ידי לוחמי מג״ב בגזרות השונות 256 שוהים בלתי חוקיים ו-45 חשודים נוספים שסייעו בהסעה, העסקה והלנה.
