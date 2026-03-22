מנצלים את המלחמה | תיעוד: 19 שב"חים מנסים לחדור לישראל דרך עטרות

לוחמי מג״ב עוטף ירושלים, בהכוונת תצפיתניות צה״ל, איתרו במהלך סוף השבוע האחרון 19 שוהים בלתי חוקיים, לאחר שהללו חצו את המכשול סמוך לאזור התעשייה בעטרות | תיעוד (חדשות מלחמה)

מנסים לחדור דרך הגדר (צילום: דוברות המשטרה )

במהלך פעילות של לוחמי מג"ב עוטף ירושלים, התקבלה בסוף השבוע האחרון הכוונה מדויקת מתצפיתניות צה״ל על זיהוי חצייה של מספר רב של חשודים את המכשול הסמוך לאזור התעשייה בעטרות.

עם קבלת הדיווח, הוזנקו כוחות מג״ב למרחב, אשר פעלו במהירות לאיתור החשודים. במהלך הסריקות אותרו החשודים כשהם מסתתרים במבנה במקום.

בבדיקה שביצעו הלוחמים התברר כי מדובר ב-19 שוהים בלתי חוקיים, אשר נעצרו והועברו להמשך חקירה באגף החקירות והמודיעין של מג״ב עוטף ירושלים.

במסגרת הפעילות בשבוע האחרון נתפסו על ידי לוחמי מג״ב בגזרות השונות 256 שוהים בלתי חוקיים ו-45 חשודים נוספים שסייעו בהסעה, העסקה והלנה.

