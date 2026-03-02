כיכר השבת
צה"ל מפרסם ביום השלישי

נתונים שחשוב לדעת על התקיפה באיראן: כמה חימושים וכמה תשתיות הושמדו?

צה״ל חושף ביום השלישי למלחמת שאגת הארי, את נתוני מבצע ׳שאגת הארי׳ עד כה: יותר מ-2,500 חימושים וכ-600 תשתיות טרור של המשטר האיראני הושמדו | עד היום גויסו כ-110,000 אנשי מילואים | כל הפרטים (חדשות מלחמה)

תיעוד ממוצב הפיקוד העליון (צילום: דו"צ)

ביום השלישי למלחמת ׳׳, בצה"ל מפרסמים נתונים על המלחמה שהחלה בשעות הבוקר של השבת האחרונה.

הנתונים מגיעים מאגף המבצעים באמצעות מוצב הפיקוד העליון מנהל את המערכה, ואחראי על הובלה וסנכרון המאמצים ההתקפיים וההגנתיים הרב זירתיים.

טרם הכניסה למערכה, ביצע אגף המבצעים נוהל קרב מעמיק שארך חודשים ובוצעו תהליכי תיאום עם צבא ארה״ב והיערכות רחבה להתפתחות רב-זירתית, שכללה תגבור של הפיקודים המרחביים והערכות חזקה בהגנה ובהתקפה. עד כה גויסו כ-110,000 אנשי מילואים.

תיעוד ממוצב הפיקוד העליון
תיעוד ממוצב הפיקוד העליון| צילום: צילום: דובר צה"ל
תיעוד ממוצב הפיקוד העליון (צילום: דובר צה"ל)

חיל האוויר, בהכוונה מודיעינית מדויקת של אמ״ן ובשיתוף אגף המבצעים, תקפו עד כה למעלה מ-600 תשתיות טרור של המשטר האיראני באמצעות כ-2,500 חימושים.

ובהם: יותר מ-20 מטרות של ההנהגה הביטחונית האיראנית, יותר מ-150 טילים בליסטיים ויותר מ-200 מערכות הגנה איראניות.

ביממה האחרונה צה"ל מנהל מאמצים רב זירתיים בכלל הזירות. עד כה נתקפו בלבנון כ-30 תשתיות טרור.

"צה״ל ימשיך לפעול בהגנה ובהתקפה בגלל הזירות", נמסר מדובר צה"ל.

מוצב הפיקוד העליון (צילום: דו"צ)
מוצב הפיקוד העליון (צילום: דו"צ)
מוצב הפיקוד העליון (צילום: דו"צ)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (68%)

לא (32%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר