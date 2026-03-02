תיעוד ממוצב הפיקוד העליון ( צילום: דו"צ )

ביום השלישי למלחמת ׳שאגת הארי׳, בצה"ל מפרסמים נתונים על המלחמה שהחלה בשעות הבוקר של השבת האחרונה.

הנתונים מגיעים מאגף המבצעים באמצעות מוצב הפיקוד העליון מנהל את המערכה, ואחראי על הובלה וסנכרון המאמצים ההתקפיים וההגנתיים הרב זירתיים. טרם הכניסה למערכה, ביצע אגף המבצעים נוהל קרב מעמיק שארך חודשים ובוצעו תהליכי תיאום עם צבא ארה״ב והיערכות רחבה להתפתחות רב-זירתית, שכללה תגבור של הפיקודים המרחביים והערכות חזקה בהגנה ובהתקפה. עד כה גויסו כ-110,000 אנשי מילואים.

תיעוד ממוצב הפיקוד העליון - צילום: דובר צה"ל תיעוד ממוצב הפיקוד העליון | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:38 תיעוד ממוצב הפיקוד העליון ( צילום: דובר צה"ל )

חיל האוויר, בהכוונה מודיעינית מדויקת של אמ״ן ובשיתוף אגף המבצעים, תקפו עד כה למעלה מ-600 תשתיות טרור של המשטר האיראני באמצעות כ-2,500 חימושים.

ובהם: יותר מ-20 מטרות של ההנהגה הביטחונית האיראנית, יותר מ-150 טילים בליסטיים ויותר מ-200 מערכות הגנה איראניות.

ביממה האחרונה צה"ל מנהל מאמצים רב זירתיים בכלל הזירות. עד כה נתקפו בלבנון כ-30 תשתיות טרור.

"צה״ל ימשיך לפעול בהגנה ובהתקפה בגלל הזירות", נמסר מדובר צה"ל.

מוצב הפיקוד העליון ( צילום: דו"צ )

מוצב הפיקוד העליון ( צילום: דו"צ )