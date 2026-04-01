היום ה-33 למלחמה | עדכונים שוטפים

18:06: בפעם השישית תוך פחות משעה: אזעקות במרכז, השומרון, השפלה, הצפון ועוד אזורים רבים. 18:01: זוהו שיגורים מאיראן: אזעקות צפויות בירושלים, המרכז ואזורים נרחבים. 17:57: כב"ה עדכון: נפילות אמל"ח בגזרת מחוז דן - צוותי חילוץ והצלה הגיעו לזירות נפילה בשטחים פתוחים, ללא פגיעה או הרס. יש מעט נפגעי חרדה. ממשיכים בסריקות. 17:49: דובר צה"ל ופיקוד העורף עדכנו כעת, כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. ההערכה היא שיש כעשר זירות שונות ברחבי הארץ. האיראנים שיגרו במטחים האחרונים יותר מעשרה טילים, כאשר אחד מהם היה טיל מצרר. בחסדי שמיים לא דוו עד כה על נפגעים. מתקפת טילים איראנית בלב הלילה • אישה בת 80 במצב קריטי כיכר השבת | 04:06 17:49: דוברות כבאות והצלה לישראל - לוחמי אש ממרחב שומרון עושים דרכם למספר זירות, ככול הנראה עקב נפילת פרטי אמל"ח. 17:48: דובר צה"ל: חיל האוויר החל לפני זמן קצר בגל תקיפות נרחב לעבר עשרות תשתיות של משטר הטרור האיראני בלב טהרן. במקביל, חיל האוויר פועל ליירוט איומים מכלל הגזרות. 17:47: דוברות המשטרה: שוטרי מחוז ש״י וחבלני המשטרה, עורכים כעת סריקות לאיתור נפילות של חלקי יירוט באיזור הבקעה, ללא דיווח על נפגעים. אנו פונים לציבור להיות קשובים ולהשמע להנחיות, להימנע מהגעה לאתרי נפילות פריטי אמל״ח, להשאיר את צירי התנועה פנויים עבור כוחות החירום וההצלה, להימנע מנגיעה בפריטים / חלקי יירוט ולאפשר לכוחות המשטרה והחירום לבצע פעולות מצילות חיים. 17:46: דוברות מד"א: בהמשך לירי לעבר מדינת ישראל: בשלב זה לא התקבלו דיווחים על נפגעים. צוותי מד"א יצאו לסרוק זירות בהן התקבלו דיווחים. עדכון בהמשך במידת הצורך. 17:44: דוברות כבאות והצלה לישראל - נפילות אמל"ח בגזרת מחוז דן. צוותי חילוץ והצלה בדרכם למספר זירות נפילת אמל"ח בגזרת מחוז דן. 17:38: תל אביב, חולון, פתח תקווה ובת ים - דיווחים על זירות נפילת רסיסים | צפי למטח שישי תוך דקות. 17:35: אזעקות נוספות במרכז הארץ, בשומרון, השפלה והשרון - בפעם החמישית תוך דקות ספורות. 17:33: חשד למטח נוסף לעבר המרכז בדקות הקרובות | דיווחים על זירות נפילות רסיסים במספר מקומות במרכז. 17:30: שוב שיגורים מאיראן למרכז: אזעקות בפעם הרביעית תוך דקות. 17:28: אזעקות נוספות במרכז הארץ והשומרון. התושבים שוב מדווחים על פיצוצים עזים. 17:26: במקביל לשיגורים מאיראן - שיגורים גם מלבנון. אחד הטילים ששוגרו למרכז - מתפצל. האזעקות עדיין נמשכות. 17:24: אזעקות בלתי פוסקות במרכז הארץ. אזרחים מדווחים על הדי פיצוצים עזים. 17:22: אזעקות גם באיזור ים המלח והבקעה, במקביל אזעקות נוספות במרכז. כנסו למרחבים המוגנים. 17:20: אזעקות כעת במרכז, בשומרון, בקעה, שרון ולכיש. 17:18: הצפי לאזעקות מתרחב גם לאיזור ירושלים. 17:16: זוהו שיגורים מאיראן: אזעקות צפויות באיזור המרכז, שומרון והבקעה. 17:07: שר הביטחון ישראל כ"ץ בזירת הפגיעה בבני ברק: "אני רוצה למסור ברכת חג שמח ותודה גדולה לחיילי צה"ל הגיבורים שנלחמים באוויר, בים וביבשה. אין עם בעולם שיש לו חיילים כאלה גיבורים. אני רוצה לאחל לכולם חג שמח לעם ישראל ולבקש להקפיד על הנחיות פיקוד העורף -הן מצילות חיים ונותנות לצה"ל להמשיך ולהכות באויבים".

כ"ץ בזירה בבני ברק ( צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון )

17:00: דובר צה"ל בהצהרה מיוחדת לפני התקדש החג וטוען, כי ייתכן ואיראן תשגר טילים בערב החג יחד עם ארגון הטרור חיזבאללה. צפו בדבריו.

דבריו של דובר צה"ל ( צילום: דו"צ )

16:50: צה"ל פתח בשעה האחרונה בגל תקיפות בבירת איראן טהראן, הפעם המטרות הן - מתקני תעשייה צבאית ומפקדות.

16:41: הנשיא טראמפ טען בריאיון לרויטרס, כי "השגנו באיראן שינוי משטר מלא. לא מפריע לי שיש להם עדיין את האורניום מתחת האדמה, אנחנו נבצע פעולות מעקב אחרי זה באמצעות לווינים, בקרוב אנחנו נצא מאיראן ואם יהיה צורך אנחנו נחזור".

15:34: הירי לצפון לא נפסק. אזעקות ביישובים בקו העימות.

14:09: צה"ל מפרסם: כך נראה תדלוק אווירי מעל שטח אויב.

10 10 0:00 / 0:15

10 10 0:00 / 0:49

13:38: שני פצועים עד כה מקריסת הבניין בתל אביב.

13:15: צה"ל הודיע על חיסולו של מפקד 'חזית הדרום' בחיזבאללה, בכיר מאוד בארגון.

12:48: דיווח ראשוני: קומה קרסה בבניין בתל אביב.

12:03: הנשיא טראמפ ל'טלגרף הבריטי' בעקבות הסירוב האירופי לסייע במלחמה: "שוקל לפרוש מברית נאט"ו"

10:50: אזעקות הופעלו ביישובי קו העימות בעקבות חשש לחדירת כטב"ם מלבנון

10:33: דוברות מד"א: עדכון לירי לעבר מדינת ישראל

בעת האזעקה התקבל דיווח במד"א על ילד שנפגע מרכב ברחוב האורן בראשון לציון. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שמיר-אסף הרופא, ילד 6 במצב בינוני, עם חבלת ראש. טל

חובשת רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א שירה רות חן, סיפרה: קיבלנו דיווח בעת האזעקה על ילד שנפגע מרכב. הגענו למקום במהירות וראינו את הילד כשהוא בהכרה וסובל מחבלת ראש. הוא סיפר לנו שהוא היה בדרכו למרחב המוגן ונפגע מרכב. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו יציב

10:30: אזעקות בקו העימות בצפון בשל ירי מלבנון

10:27: הילדה שנפצעה קשה מאוד בבני ברק לא שהתה במרחב מוגן או מקלט, שיפור ב"ה במצבו של הנער

10:20: ראשון לציון: ילד שנמלט בזמן האזעקה נפגע מרכב, מצבו בינוני

09:59: הטיל למרכז יורט, צוותי הצלה סורקים בזירות דיווח על נפילה בפתח תקוה

09:55: השיגור למרכז יורט, ב"ה עד כה לא דווח על נפגעים

09:45: זוהה שיגור נוסף מאיראן , אזעקות צפויות במרכז הארץ

09:30: במרכז הרפואי שיבא התקבלו שמונה פצועים מהמטח לאזור המרכז.

ילדה במצב אנוש, הצוותים הרפואיים נאבקים על חייה. אביה במצב בינוני.

בנוסף התקבלו 6 ילדים נוספים בהערכה במחלקה לרפואה דחופה.

09:27: בבית החולים שיבא נלחמים על חייה של הילדה שנפצעה קשה מאוד במטח האחרון בבני ברק

09:24: לחדר הטראומה בבית החולים בילינסון מקבוצת כללית, פונו מהמטח לעבר גוש דן הבוקר שני פצועים, אם ובנה. מצבה של האם מוגדר בינוני ושל הילד קשה. הוא יועבר להמשך טיפול בשניידר.

09:20: החמרה במצבה של הלדה שנפגעה משברי זכוכיות בבני ברק

09:12: בית החולים שניידר מדווח: מצב פצוע נוסף מהמטח למרכז מוגדר קשה

09:00: זוהה שיגור נוסף מאיראן לישראל, אזעקות צפויות במרכז ובשפלה

08:46: אירוע הטילים הסתיים, ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

08:45: בשיגור האחרון למרכז הטיל נפל בשטח פתוח, לא דווח על נפגעים

08:38: אזעקות במרכז ובצפון בשל שיגור מאיראן

08:35: נחמן טובול דובר איחוד הצלה און ליין מסכם: 15 נפגעים מפגיעת רסיסים, הדף ושברי זכוכיות טופלו ופונו לבתי חולים. כולם בהכרה מלאה. מדובר בילדה בת 11 במצב קשה ויציב, גברת בת 36, נער בן 15 ונער בן 13 במצב בינוני, ו-11 נפגעים במצב קל. צוותי חוסן של איחוד הצלה העניקו סיוע לשמונה נפגעי חרדה

אמבולנס איחוד הצלה פינה לבית חולים נער בן 15 שנפצע בינוני

משה מלכה ואליהו צרפתי חובשי איחוד הצלה מסרו: "הענקנו סיוע רפואי לנער בן 15 שנפצע באורח בינוני כתוצאה מפגיעת רסיס. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני בזירה ולאחר מכן הוא פונה באמבולנס של איחוד הצלה לבית חולים".

08:30: זוהו שיגורים נוספים מאיראן לעבר המרכז וירושלים.

08:28: בפעם השנייה בתוך שעה: זוהו שיגורים נוספים מאיראן לעבר דרום הארץ.

08:20: חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שיבא בתל השומר, ילדה בת 11 במצב קשה, בהכרה, עם חבלות בגפיים מרסיס. צוותי מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי ל-2 פצועים נוספים במצב קל.

08:18: דובורת איחוד הצלה: נמסר עד כה על מספר נפגעים במצבים שונים במספר זירות נפילות ופגיעות רסיסים בבני ברק.

08:15: דובר צה"ל: כוחות חילוץ והצלה של פיקוד העורף, בסדיר ובמילואים, בדרכם לזירות בהן התקבלו דיווחים על פגיעות במרכז הארץ. יש להימנע מהתקהלויות באזורים אלו.

08:11: דוברות הצלה: בהמשך לפגיעות במרכז הארץ, עד כה חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א מעניקים סיוע רפואי ראשוני לאשה כבת 20 וילד כבן 10, והם יפונו להמשך טיפול בבית החולים.

08:10: השיגורים מאיראן: פצועה קשה פונתה מזירת הנפילה בבני ברק.

זירת הנפילה בבני ברק ( צילום: דוברות הצלה )

08:05: דוברות איחוד הצלה: צוותי הרפואה של איחוד הצלה יצאו לסרוק אם ישנם נפגעים במספר זירות במרכז הארץ שהתקבלו מהן דיווחים על נפילות או רסיסי ירוט.

08:03: פיקוד העורף הודיע כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

08:00: השיגורים מאיראן: דיווח ראשוני על זירת נפילה בבני ברק.

07:55: מסתמן: הטיל ששוגר מאיראן - עם ראש קרב מתפצל. הדי פיצוצים נשמעו ברחבי הארץ.

07:54: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו במרכז הארץ, בשרון וביהודה ושומרון.

07:47: זוהו שיגורים מאיראן לעבר המרכז והשרון.

07:45: מנתוני צה"ל עולה מאז תחילת מבצע 'שאגת הארי' ועד לאמש בוצעו יותר מ-800 מטסי תקיפה של חיל האוויר באמצעות כ-16,000 חימושים שונים.

07:30: משרד הבריאות של לבנון עדכן כי שבעה בני אדם נהרגו ולפחות 24 נפצעו הלילה בתקיפות של חיל האוויר בביירות.

07:20: דובר צה"ל מסר כי במהלך הלילה, במהלך פעילות מבצעית של חיל האוויר לסיוע כוחות צה״ל הפועלים בדרום לבנון, שוגר טיל קרקע-אוויר לעבר כלי טיס בלתי מאויש של צה״ל, זוהתה פגיעה והכלי נפל. אין חשש לדלף מידע, האירוע מתוחקר.

07:13: פיקוד העורף הודיע לתושבי הגליל העליון כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

07:00: נמשך המרדף אחר הכטב"ם שחדר מלבנון, אזעקות הופעלו גם בצפת, בחצור הגלילית, ראש פינה ובעמק החולה.

06:45: אזעקות הועפלו בקריית שמונה וביישובים נוספים בצפון הארץ בשל חשש לחדירת כלי טייס עוין.

06:40: דובר צה"ל: בתום הערכת מצב, פיקוד העורף הפיץ הנחייה כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן. יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף.

06:35: דוברות מד"א: בהמשך לירי לעבר דרום מדינת ישראל: בשלב זה, לא התקבלו קריאות במוקד 101 של מד"א כלל.

06:28: השיגורים מתימן: אזעקות הופעלו בבאר שבע וערים נוספות בדרום הארץ.

06:22: זוהו שיגורים מתימן לעבר דרום הארץ.

06:15: דובר צה"ל הודיע לפנות בוקר כי צה"ל תקף מפקד בכיר בארגון הטרור חיזבאללה ומחבל בכיר נוסף, בשתי תקיפות שונות במרחב ביירות.

06:10: באיראן דיווחו על תקיפות נרחבות של חיל האוויר הישראלי לעבר יעדי המשטר.

06:00: נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אמר הלילה כי ארה"ב צפויה לסיים את המלחמה איראן בתוך שבועות: "ייקח להם 15 עד 20 שנה כדי לשקם את מה שעשינו להם".