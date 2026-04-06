מרגל איראני בלב ירושלים: בן 21 גויס ברשת וצילם יעדים

בעוד מערכת הביטחון נאבקת בחזיתות גלויות מול איראן וזרועותיה, מתברר כי המלחמה השקטה על תודעת הצעירים הישראלים רושמת הצלחה איראנית מדאיגה בלב הבירה. צעיר בן 21 בלבד מירושלים, שמצא את עצמו ברשת שטווה המודיעין האיראני דרך הרשתות החברתיות, הפך למרגל פעיל שאסף מידע חזותי על יעדים אסטרטגיים בשטח ישראל.

הפרשה, שנחשפת היום עם הגשת הצהרת התובע, חושפת שוב את שיטת הפעולה האכזרית של טהרן: ניצול פלטפורמות דיגיטליות והבטחות לבצע כסף כדי להפוך אזרחים ישראלים לכלי שרת בידי האויב. כידוע, זו אינה הפרשה הראשונה מסוגה, אך היא מדגימה את ההתמדה האיראנית בניסיונות החדירה לעורף הישראלי. קריפטו, רשתות חברתיות ומשימות ריגול פרטי החקירה המשותפת של משטרת מחוז ירושלים והשירות לביטחון כללי, מציירים תמונה של גיוס מתוחכם ושיטתי. תחילת הפרשה בשנת 2025, אז יצר הנאשם קשר עם גורם מודיעין איראני באמצעות רשת חברתית. הקשר התהדק לאורך חודשים, כשהצעיר מודע לחלוטין לכך שהוא פועל עבור גורם עוין למדינת ישראל. משרד החינוך מתכנן מהלך חדש: למידה מרחוק בסופ"ש, חזרה מדורגת ביום ראשון בני סולומון | 13:06 הנאשם נדרש לבצע שורה של משימות איסוף מידע ותיעוד חזותי של אזורים רגישים ברחבי הארץ. לצורך כך, הוא אף רכש ציוד צילום ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים בהנחיית מפעיליו, כדי לשפר את איכות המידע המועבר לטהרן. על פי הנמסר, המשימות כללו תיעוד של יעדים אסטרטגיים שעלולים לשמש את האיראנים לתכנון תקיפות עתידיות. כדי לטשטש עקבות, התשלום עבור שירותי הריגול הועבר לנאשם באמצעות מטבעות דיגיטליים (קריפטו). שימוש זה באמצעי תשלום מוצפנים הפך לסימן ההיכר של ניסיונות הגיוס האיראניים בתקופה האחרונה, במטרה לעקוף את מערכות הניטור הפיננסיות. יצוין כי שיטה זו מאפשרת לאיראנים להעביר כספים ללא חשיפת זהות המקבלים או המשלמים.

הגאון רבי יגאל כהן ( צילום: דוד כהן, פלאש 90 )

"חוסו על חייכם - אל תשתפו פעולה"

על רקע מעצרים של צעירים חרדים בחשד לריגול לטובת איראן, הגאון רבי יגאל כהן, מגדולי מזכי הרבים וחבר מועצת הרבנות הראשית, פרסם אזהרה חריפה: "חוסו על חייכם – אל תשתפו פעולה עם האיראנים, כל צילום יכול להיות קטלני".

"בזמן האחרון פנו אלי אנשי ביטחון ואומרים לי שאנחנו בציבור החרדי שלנו, השומר תורה ומצוות, היהודי הכשר, פוגעים בעצמנו, על ידי זה שמבקשים האיראנים מרגלים", מסר הרב כהן. "אני מתחנן אליכם, אין לכם חילול השם יותר גדול מזה כשרואים יהודי שומר תורה ומצוות שבוגד בעם שלו. זו בגידה בעם שלנו".

הרב כהן הדגיש כי "אפילו צילום של מקום, זו סכנה. הם יכולים לכוון את הטילים שלהם למקומות האלה. אני מבקש מכם, חוסו על חייכם. חילול השם. זה גם עניין המעצר שם, זה להרוס את החיים. זה מעצר של אסירים ביטחוניים, זה שב"כ שעוצר את אותם משתפי פעולה ויושבים בכלא עם מחבלים ביטחוניים".

עליית מדרגה בפרשיות הריגול

בשבוע שעבר התיר בית משפט השלום באשקלון לפרסום פרטים נוספים מפרשה ביטחונית חמורה במיוחד. על פי הפרטים שהותרו לפרסום, מתנהלת בימים אלו חקירה בעלת היבטים ביטחוניים בעניינם של מספר חשודים, אשר על פי החשד העניקו שירותים שונים לגורמים איראניים.

במסגרת החקירה נחקר חשד חמור במיוחד, לפיו החשודים בפרשה פעלו לבקשת הגורמים האיראניים לייצור חומר נפץ, ואף ערכו ניסויים בחומר שייצרו. הפעילות החשודה התבצעה, על פי החשד, במהלך מלחמת "שאגת הארי" - התקופה הרגישה ביותר של העימות עם איראן.

גורמים ביטחוניים ציינו כי הפרשה הנחקרת ביחידה לחקירות מיוחדות בלהב 433, היא בבחינת עליית מדרגה משמעותית בפרשיות הריגול למען איראן שנחשפו בחודשים האחרונים. בניגוד לפרשיות קודמות שעסקו בעיקר בהעברת מידע וצילומי מקומות, הפעם מדובר בחשד לייצור ממשי של אמצעי לחימה.

הרמטכ"ל, ראש אמ"ן וראש אגף המבצעים בהערכת מצב באגף המודיעין לפני היציאה למבצע "שאגת הארי" ( צילום: דובר צה"ל )

המעצר וההשלכות

המעצר של הצעיר מירושלים בוצע בסוף חודש מרץ האחרון וקטע את שיתוף הפעולה המסוכן עם הגורמים האיראניים. בדרג הביטחוני מדגישים כי זוהי תזכורת כואבת למאמץ האיראני הבלתי פוסק לחדור לעורף הישראלי דרך המסך הדיגיטלי.

כתב האישום שיוגש בימים הקרובים צפוי לכלול עבירות ביטחוניות חמורות שעניינן קשר וסיוע לאויב בזמן מלחמה. מדובר בעבירות המוגדרות כחמורות ביותר בחוק, ועונשן יכול להגיע למאסר ממושך.

הפרשה מצטרפת לשורה של מקרים דומים שנחשפו בחודשים האחרונים, ומעידה על מאמץ שיטתי של המודיעין האיראני לגייס אזרחים ישראלים לפעילות ריגול. גורמי הביטחון קוראים לציבור להיות ערניים לניסיונות פנייה חשודים ברשתות החברתיות, ולדווח מיד לרשויות על כל מקרה חריג.

עדכונים נוספים בהמשך.