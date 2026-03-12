מבצע שאגת הארי: שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הבוקר (חמישי) הערכת מצב בבור בקריה, בנוגע לירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר ישראל.

ההערכה התקיימה ביחד עם סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, ראש אמ"ץ אלוף איציק כהן, מפקד חיל האוויר אלוף תומר בר, מפקד פיקוד העורף אלוף שי קלפר, מזכ"צ שהב"ט תא"ל גיא מרקיזנו, רח"ט מחקר תא"ל אופיר מזרחי-רוזן, נציגי מוסד, שב"כ ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר בתום הערכת המצב: "החיזבאללה שיגר אתמול מטחי ירי כבדים לעבר מדינת ישראל. צה"ל הגיב בעוצמה בדאחייה ומול יעדים של חיזבאללה ברחבי לבנון".

ישראל תנקוט פעולות בשטח? לדברי שר הביטחון: "אני הזהרתי את נשיא לבנון שאם ממשלת לבנון לא יודעת לשלוט על השטח ולמנוע מהחיזבאללה לאיים על יישובי הצפון ולירות לעבר ישראל - אנחנו ניקח את השטח ונעשה את זה בעצמנו".

לסיום הוא אמר: "ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להיערך להרחבת פעילות צה"ל בלבנון ולהשבת השקט והביטחון ליישובי הצפון. אנחנו הבטחנו שקט וביטחון ליישובי הצפון וכך בדיוק אנחנו נעשה".