כיכר השבת
ביקורת חריפה

"חיזבאללה צריך להפסיק את הירי, לא אני": ראש ממשלת לבנון תוקף את הארגון ואת איראן

ראש הממשלה הלבנוני נואף סלאם מטיח ביקורת חריפה בחיזבאללה ובמשמרות המהפכה • הבהיר: "הצדדים שיורים צריכים להפסיק, לא אני"  (צבא וביטחון)

פעילות צה"ל בלבנון (צילום: צה"ל)

בריאיון נדיר, מתח ראש ממשלת לבנון נואף סלאם ביקורת חריפה על ארגון הטרור חיזבאללה הפועל בשטח המדינה ועל פטרונית שלו .

הדברים נאמרו בראיון לרשת LBCI הלבנונית, כשסלאם מבהיר מיהם האחראים האמיתיים להמשך הלחימה.

"הצדדים שיורים צריכים להפסיק את הירי. ומשמרות המהפכה צריכים להפסיק את הלחימה, לא אני", הבהיר ראש הממשלה הלבנוני בחריפות. דבריו מהווים ביקורת נדירה מצד גורם לבנוני בכיר כלפי הארגון השיעי המזוהה עם איראן.

באשר להסכם הפסקת האש שנחתם בין ישראל ל, הבהיר סלאם כי "קיבלנו בברכה את ההסכם. אני הייתי הראשון לברך על יוזמת הפסקת האש". עם זאת, הוא הפנה אצבע מאשימה כלפי תפיסות שגויות שהתפשטו בציבור הלבנוני.

"יש תפיסות מוטעות סביב הנסיגה הישראלית מלבנון תוך 60 ימים, אבל זה לא מוזכר בנוסח ההסכם", הבהיר ראש הממשלה. דבריו מתייחסים לציפיות שהתפתחו בקרב חלקים מהציבור הלבנוני לנסיגה ישראלית מהירה מהשטח הלבנוני.

כזכור, ראש הממשלה הבהיר בטקס הזיכרון לחללי מלחמת לבנון השנייה כי ישראל הוכיחה לחיזבאללה שני דברים מרכזיים: "ראשית, שישראל לא תהיה בת ערובה של זרוע הביצוע של משטר-הרשע באיראן. שנית, שמי שדיבר על קורי עכביש התפורר בעצמו".

במקביל, צה"ל ממשיך לפעול בדרום לבנון נגד תשתיות חיזבאללה. רק לפני ימים ספורים תקף חיל האוויר שלוש מפקדות של ארגון הטרור במרחבים נבטיה ומייפדון, בתגובה להמשך הפגיעה בכוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני.

נתניהו אף ביקר בשבוע שעבר בשטח לבנון, כשהוא מדגיש את ההישגים הצבאיים: "החלשנו את חיזבאללה באופן שלא דמיינו. היו 150 אלף טילים ורקטות, היום נשאר להם בערך 8%".

בנימין נתניהואיראןדונלד טראמפחיזבאללהלבנוןהפסקת אש

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר