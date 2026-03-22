כיכר השבת
בשל הירי המסיבי

שר הביטחון שולף את נשק יום הדין: "הורינו להשמיד את כל הגשים מעל לליטאני"

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר היום בהערכת מצב: "רה"מ ואני הורינו לצה"ל להשמיד באופן מיידי את כל הגשרים מעל לנהר הליטני שמשמשים לפעילות טרור, כדי למנוע מעבר של מחבלי חיזבאללה ונשק דרומה, ובנוסף לכך להאיץ את הרס הבתים הלבנונים בכפרי המגע כדי לסכל איומים על היישובים הישראלים - בהתאם למודל בית חאנון ורפיח בעזה" | צפו (חדשות מלחמה)

7תגובות
דבריו של שר הביטחון | צפו (צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון)

שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הבוקר (ראשון) הערכת מצב בבור בנודע להמשך הלחימה והתייחס למצב עם בדרום .

ההערכת המצב התקיימה ביחד עם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, ראש אמ"ץ אלוף איציק כהן, מפקד פיקוד העורף אלוף שי קלפר, תא"ל עומר טישלר, מזכ"צ שהב"ט תא"ל גיא מרקיזנו, רח"ט מבצעים תא"ל ישראל שומר, רח"ט מחקר תא"ל אופיר מזרחי-רוזן ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

שר הביטחון אמר: "ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הורינו לצה"ל להשמיד באופן מיידי את כל הגשרים מעל לנהר הליטני שמשמשים לפעילות טרור, כדי למנוע מעבר של מחבלי חיזבאללה ונשק דרומה, ובנוסף לכך להאיץ את הרס הבתים הלבנונים בכפרי המגע כדי לסכל איומים על היישובים הישראלים - בהתאם למודל בית חאנון ורפיח בעזה".

עוד הוא אמר: "צה"ל ממשיך בעוצמה בתמרון הקרקעי בלבנון כדי לחסל את מחבלי החיזבאללה ולהגיע בהקדם לקו הנ"ט ולנקודות השולטות כדי להגן על היישובים. צה"ל ימשיך לאפשר את התפנות תושבי דרום לבנון צפונה לנהר הליטני מתוך אזור המלחמה למען הגנתם".

לסיום אמר שר הביטחון: "אנחנו נחושים שלא לאפשר למציאות של לפני ה-7 באוקטובר לחזור. הבטחנו להגן על תושבי הצפון - וכך בדיוק נעשה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
כתוב הגשים במקום הגשרים
תתקנו את הכותרת .
גשרים במקום גשמים ט.ל.ח
צמח סניור
4
למה צריך שגם ראש הממשלה וגם שר הבטחון ינחה את צה"ל? אפשר לשלוח את שר הבטחון לחתום אבטלה
שר הבטחון
3
די איזה עלוב, אי אפשר עם התבוסתנות הזאת, במקום להחריב את כל ביירות, להפציץ את כל תחנות החשמל שלהם, שימותו שם אלפים אתם מפוצצים גשרים
אדיר
נראה שאתה לא תופס שאנו לא חיים לבד בעולם. כל דבר שוקלים בעמקות וברצינות, אם אתה היית בקבלת החלטות היית מורה לזרוק פצצת אטום גם. תרגע חביבי!
רוני
2
ביקשתי זאת לפני שנים בכל המבצעים כנגד לבנון.בשנתיים האחרונות חזרתי ובקשתי לעשות כן כדי לבודד את כל דרום לבנון מחדירת מחבלים נשק ותחמושת.חבל שהצלחתם להפסיק לחשוב " מה יאמרו בביירות ומה יגידו בחוצות לבנון ".היו נחסכים הרוגים פצועים ודמים במילארדים ".בעזה אותה הבעייה.לא חיסלתם את החאמאס כי נמנעתם מלהעב
שמ
1
גשרים כותבים ולא גשים
בני ברק

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר