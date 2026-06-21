כיכר השבת
רגע משפחתי קורע לב

מצמרר: ההודעה שכתב הלוחם לאביו שעה לפני שנפל - והתגובה ב'לייק'

סמ"ר נוה חבשוש הי"ד שלח הודעה לאביו בשעה 23:10 בלילה - כשעה לפני התקרית האיומה | ביקש ממנו שלא לספר לאמו שהוא משתחרר ביום ראשון. האב הגיב בסימון 'לייק' קטן ולא שיער שזו תהיה הבקשה האחרונה (צבא וביטחון)

2תגובות
סמ"ר נוה חבשוש הי"ד (צילום: באדיבות המשפחה)

מעבר לממדי האסון הצבאי הכבד שפקד את בלילה שבין חמישי לשישי, בו נפלו ארבעה לוחמים באסון טנק המג"ד בדרום , נחשף היום (ראשון) רגע משפחתי קורע לב המציג את דמותו הרגישה והאצילית של סמ"ר נוה חבשוש הי"ד, שעה קלה בלבד לפני שהטנק שלו נפגע.

לפי הדיווח ב-Ynet, היה זה ביום חמישי בלילה, בשעה 23:10. נוה, בן 20 מגבע בנימין-אדם, שירת כמפקד טנק בחפ"ק מג"ד 52 של חטיבה 401. בתוך הלחימה המורכבת בלבנון, מצא רגע של שקט ושלח הודעה בטלפון הנייד לאביו, חיים.

בהודעה זו באו לידי ביטוי כל הרגישות, הדאגה ואהבת המשפחה שאפיינו אותו. נוה כתב לאביו כי ישנו סיכוי טוב שישתחרר לביתו כבר ביום ראשון הקרוב, אך הפציר בו מפורשות שלא לגלות דבר לאמו - כדי שלא לפתח אצלה ציפיות שווא שיגרמו לה לעצב אם התוכניות ישתנו ברגע האחרון בשל המצב המבצעי. כך סיפר האב ל-Ynet.

האב, חיים חבשוש, המשמש בעצמו כסגן מפקד חטיבת המילואים "יפתח", הספיק להגיב לבנו בסימון "לייק" קצר, מבלי לדעת שזו תהיה התכתובת האחרונה ביניהם. פחות משעה לאחר מכן, בדיוק בחצות הלילה, אירע הפיצוץ הקטלני בטנק המג"ד.

בשל מורכבות הזירה והקשיים הטכניים להגיע אל הטנק שנפגע באזור מאוים, חלפו שעות ארוכות ומורטות עצבים עד שהתקבל הזיהוי הסופי. רק לפנות בוקר נמסרה הבשורה המרה למשפחה על ידי קציני צה"ל.

"מלאך שמעולם לא רב עם איש"

האב השכול תיאר את נוה כ"מלאך" שמעולם לא רב עם איש, ותמיד בחר לוותר ולסייע לסובבים אותו. נוה, שהתחנך במכינה הקדם-צבאית בית יתיר, התעקש לצבור ניסיון כלוחם שטח לפני שימשיך לקורס קצינים, וראה בשירותו בשריון שליחות קדושה.

ביום שישי, לאחר שהותר לפרסום דבר נפילתו, שיתף האב חיים: "חברים יקרים, קציני צה"ל באו להודיע לנו הלילה את הבשורה המרה מכל. נוה הבן המתוק והיקר שלנו נהרג הלילה בלבנון. נשמח מאוד לראות את כולם ממשיכים לצאת לטיולים ולנסות להמשיך בשגרה ככל שניתן. על זה נוה נהרג. על מנת שנמשיך לחיות בארץ הזאת. בבטחה, בשמחה וברוגע".

סמ״ר יואב קליין הי"דה ורס״ל ניר בן ארי הי"ד (צילום: דובר צה"ל)

הלווייתו של סמ"ר נוה חבשוש הי"ד נערכה ביום ראשון בשעה 18:00 בהר הרצל בירושלים. באירוע הקשה בו נפל, נפלו גם סמ"ר ליאב כבביה הי"ד מהוד השרון, סמ"ר יואב קליין הי"ד מהרצליה, ומפקד גדוד 52 סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל מבית השיטה.

הודעתו האחרונה של נוה, שביקשה להגן על רגשותיה של אמו מפני אכזבה, נותרה כצוואה מוקלטת של נער צעיר שחשב על משפחתו גם מתוך תופת הלחימה, ונפל כשהוא מגן על ביטחון המדינה. בצה"ל עדיין בוחנים מה הוביל לפגיעה הקשה בטנק, ותחקיר האירוע טרם הסתיים.

צה"לאיראןחיזבאללהלבנוןהותר לפרסוםנוה חבשוש

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2
אלוקים עד מתי
אורי דאודי
1
הלוויה טרם נערכה. היא ב 18.00 הערב.
משה

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