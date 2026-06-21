מעבר לממדי האסון הצבאי הכבד שפקד את צה"ל בלילה שבין חמישי לשישי, בו נפלו ארבעה לוחמים באסון טנק המג"ד בדרום לבנון, נחשף היום (ראשון) רגע משפחתי קורע לב המציג את דמותו הרגישה והאצילית של סמ"ר נוה חבשוש הי"ד, שעה קלה בלבד לפני שהטנק שלו נפגע.

לפי הדיווח ב-Ynet, היה זה ביום חמישי בלילה, בשעה 23:10. נוה, בן 20 מגבע בנימין-אדם, שירת כמפקד טנק בחפ"ק מג"ד 52 של חטיבה 401. בתוך הלחימה המורכבת בלבנון, מצא רגע של שקט ושלח הודעה בטלפון הנייד לאביו, חיים.

בהודעה זו באו לידי ביטוי כל הרגישות, הדאגה ואהבת המשפחה שאפיינו אותו. נוה כתב לאביו כי ישנו סיכוי טוב שישתחרר לביתו כבר ביום ראשון הקרוב, אך הפציר בו מפורשות שלא לגלות דבר לאמו - כדי שלא לפתח אצלה ציפיות שווא שיגרמו לה לעצב אם התוכניות ישתנו ברגע האחרון בשל המצב המבצעי. כך סיפר האב ל-Ynet.

האב, חיים חבשוש, המשמש בעצמו כסגן מפקד חטיבת המילואים "יפתח", הספיק להגיב לבנו בסימון "לייק" קצר, מבלי לדעת שזו תהיה התכתובת האחרונה ביניהם. פחות משעה לאחר מכן, בדיוק בחצות הלילה, אירע הפיצוץ הקטלני בטנק המג"ד.

בשל מורכבות הזירה והקשיים הטכניים להגיע אל הטנק שנפגע באזור מאוים, חלפו שעות ארוכות ומורטות עצבים עד שהתקבל הזיהוי הסופי. רק לפנות בוקר נמסרה הבשורה המרה למשפחה על ידי קציני צה"ל.

"מלאך שמעולם לא רב עם איש"

האב השכול תיאר את נוה כ"מלאך" שמעולם לא רב עם איש, ותמיד בחר לוותר ולסייע לסובבים אותו. נוה, שהתחנך במכינה הקדם-צבאית בית יתיר, התעקש לצבור ניסיון כלוחם שטח לפני שימשיך לקורס קצינים, וראה בשירותו בשריון שליחות קדושה.

ביום שישי, לאחר שהותר לפרסום דבר נפילתו, שיתף האב חיים: "חברים יקרים, קציני צה"ל באו להודיע לנו הלילה את הבשורה המרה מכל. נוה הבן המתוק והיקר שלנו נהרג הלילה בלבנון. נשמח מאוד לראות את כולם ממשיכים לצאת לטיולים ולנסות להמשיך בשגרה ככל שניתן. על זה נוה נהרג. על מנת שנמשיך לחיות בארץ הזאת. בבטחה, בשמחה וברוגע".