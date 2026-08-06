בימים הקרובים: כתב אישום ארבעת החשודים בתקיפת החייל בסוסיא 

פעילות צה"ל ביו"ש ( צילום: צה"ל )

בתום חקירה של היחידה המרכזית במחוז ש״י, הגישה הפרקליטות הצבאית ביהודה הצהרת תובע נגד ארבעת החשודים הפלסטינים באירוע התקיפה האלים שאירע לפני כשבועיים באזור סוסיא. כתב אישום צפוי להיות מוגש נגדם בימים הקרובים.

האירוע התרחש לפני כשבועיים, כאשר חייל צה״ל ששהה בחופשה רעה את צאנו בשטח הסמוך לאזור סוסיא, המוגדר כאדמות מדינה ושטח מאושר למרעה. על פי ממצאי החקירה, אחד החשודים התקרב אל החייל במטרה להרחיקו מהמקום, ובהמשך הצטרפו שלושת החשודים הנוספים. החשודים תקפו את החייל באלימות קשה, חטפו את נשקו הצבאי ונמלטו מהמקום. החקירה הוטלה על ימ״ר ש״י, במסגרתה פעלו כוחות המשטרה יחד עם לוחמי מג״ב איו״ש וכוחות צה״ל למעצרם של התוקפים. במהלך הפעילות המבצעית המשולבת, נעצרו ארבעת החשודים והנשק שנחטף אותר בידיהם. מעצרם הוארך מעת לעת לבקשת המשטרה, כאשר החוקרים פעלו לגיבוש תשתית ראייתית מוצקה.

נשק נחטף בסוסיא ( צילום: צה"ל )

עם השלמת החקירה וגיבוש החומר הראייתי, הגישה הפרקליטות הצבאית ביהודה הצהרת תובע נגד ארבעת החשודים. צעד זה מהווה שלב מקדמי להגשת כתב אישום רשמי, הצפוי להיות מוגש בימים הקרובים.