כיכר השבת
פרטי החקירה

בימים הקרובים: כתב אישום ארבעת החשודים בתקיפת החייל בסוסיא 

חקירת יחידת הפח״ע הושלמה לאחר התקיפה האלימה באזור סוסיא • ארבעה פלסטינים חשודים בתקיפת חייל ושוד נשקו | כתב אישום צפוי בימים הקרובים (צבא וביטחון)

1תגובות
פעילות צה"ל ביו"ש (צילום: צה"ל)

בתום חקירה של היחידה המרכזית במחוז ש״י, הגישה הפרקליטות הצבאית ביהודה הצהרת תובע נגד ארבעת החשודים הפלסטינים באירוע התקיפה האלים שאירע לפני כשבועיים באזור סוסיא. כתב אישום צפוי להיות מוגש נגדם בימים הקרובים.

האירוע התרחש לפני כשבועיים, כאשר חייל צה״ל ששהה בחופשה רעה את צאנו בשטח הסמוך לאזור סוסיא, המוגדר כאדמות מדינה ושטח מאושר למרעה. על פי ממצאי החקירה, אחד החשודים התקרב אל החייל במטרה להרחיקו מהמקום, ובהמשך הצטרפו שלושת החשודים הנוספים.

החשודים תקפו את החייל באלימות קשה, חטפו את נשקו הצבאי ונמלטו מהמקום. החקירה הוטלה על ימ״ר ש״י, במסגרתה פעלו כוחות המשטרה יחד עם לוחמי מג״ב איו״ש וכוחות צה״ל למעצרם של התוקפים.

במהלך הפעילות המבצעית המשולבת, נעצרו ארבעת החשודים והנשק שנחטף אותר בידיהם. מעצרם הוארך מעת לעת לבקשת המשטרה, כאשר החוקרים פעלו לגיבוש תשתית ראייתית מוצקה.

נשק נחטף בסוסיא (צילום: צה"ל)

עם השלמת החקירה וגיבוש החומר הראייתי, הגישה הפרקליטות הצבאית ביהודה הצהרת תובע נגד ארבעת החשודים. צעד זה מהווה שלב מקדמי להגשת כתב אישום רשמי, הצפוי להיות מוגש בימים הקרובים.

צה"לשב"כיו"שחטיפת נשקסוסיא

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אין הרתעה הם לא שמים עלינו פס אם הם מעיזים לתקוף חייל צהל ולחטוף את נשקו זה אומר הכל וכל זה עומד לזכות מערכת המשפט המעוותת שלנו שחסה על מחבלים ואוייבי ישראל אחר כך יגידו לנו שביבי אשם כי הוא הראש אבל האמת היא שראש הממשלה פה כבר עשרות שנים זה בגץ וחילותיו
יחיאל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר