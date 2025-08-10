כיכר השבת
לאחר ההחלטה על כיבוש עזה, בצה"ל ממשיכים לגרור רגליים: "זה יקח זמן"

למרות ההחלטה של הדרג המדיני: במערכת הביטחון טוענים כי יקח להם לפחות שבוע, לגבש את התוכניות המבצעיות - לכיבוש עיר עזה | בנוסף תדרכו בצה"ל, כי כרגע הם נדרשים לכוח שכנוע נוסף - כדי שהחיילים המשרתים במילואים - יסכימו לבוא (צבא)

תמונות מפעילות כוחות צה"ל ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

למרות החלטת הקבינט: ב טענו היום (ראשון), כי יקח להם לפחות שבוע, כדי להשלים את התוכנית המבצעית לכיבוש העיר עזה, זאת לאחר החלטת הקבינט בסוף השבוע האחרון - על הליכה למהלך של כיבוש בעיר עזה, כך פורסם בכאן חדשות.

בנוסף נאמר כי גם התוכנית המבצעית עדיין לא מוכנה, ויש גם צורך להכריע האם הכוחות יפצלו את הפעילות ויכנסו מכמה כיוונים, והאם יבצעו פעילות מדורגת בשטח, או פעילות ישירה

בנוסף תדרכו בצה"ל, כי הם עדיין לא יודעים כמה כוחות הם יצטרכו לגייס למילואים, כשהם מוסיפים כי כרגע הם נדרשים כאן לכוח שכנוע נוסף - כדי שהחיילים המשרתים במילואים יסכימו לבוא.

צה״ל השלים מוקדם יותר (ראשון) תרגיל במתכונת פתע ״עלות השחר״, שנוהל ממוצב הפיקוד העליון בקריה בתל אביב.

בתרגיל לקחו חלק כלל זרועות צה״ל - חיל האוויר, חיל הים והפיקודים, אשר פעלו בתיאום ובשיתוף פעולה להתמודדות עם תרחישים רב-זירתיים. הרמטכ"ל קיים חיתוך מצב עם המפקדים וניהל את אופן הפעלת הכוחות.

בסיכום התרגיל חודדו נהלים, בין היתר בתחומי הקצאות, פריסת הסד"כ וזמני התגובה, בהתאם ללקחי הלחימה מאירועי השבעה באוקטובר, והתובנות הראשונות בתרגיל.

