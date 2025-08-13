משלחת חמאס הגיעה לקהיר: "דנים בדרכים לסיום המלחמה"

ארגון הטרור חמאס הודיע הלילה (בין שלישי לרביעי), לראשונה בהצהרה רשמית, כי משלחת של הארגון בראשות ח'ליל אל-חיה הגיעה לקהיר, בהזמנה מצרית, "כדי לקיים שיחות עם בכירים מצריים על ההתפתחויות האחרונות הקשורות למלחמה בעזה ולמצב הכללי בגדה, בירושלים ובאל-אקצא".

בכיר חמאס שנמצא בקהיר, טאהר א-נונו, מסר כי "המשלחת החלה בשיחות מקדימות לקראת הפגישות שיחלו מחר ויתמקדו בדרכים לעצירת המלחמה ברצועה, בהכנסת סיוע, בסיום סבלו של העם בעזה, ביחסים הפנים-פלסטיניים להגעה להסכמות לאומיות בכלל הסוגיות המדיניות וביחסים הדו-צדדיים עם מצרים ובדרכים לפיתוחם".

במקביל דווח אמש כי כחלק מהמאמץ הישראלי לחתירה להשלמת עסקה - בירושלים שוקלים לשגר בקרוב, את המשלחת הישראלית בדרג הגבוה לדוחה, במטרה לדון בפרטים עם גורמים קטארים.

בתוך כך, אמש נשאל נתניהו על ידי העיתונאי שרון גל, האם נסגרה הדלת לעסקת חטופים חלקית? נתניהו השיב לו: "אני חושב שזה מאחורינו. ניסינו, עשינו כל מיני ניסיונות, הלכנו כברת דרך, אבל התברר לנו שהם בסך הכל מוליכים אותנו שולל ובכל מקרה ישאירו בידיהם הרבה חטופים, גם חיים וגם חללים. ואנחנו רוצים את כולם, אני רוצה את כולם, גם את החיים וגם את החללים, ולכן על זה אנחנו הולכים ואני לא אומר לך שאני לא אהיה מוכן לדון בזה, אני רוצה להחזיר את כולם במסגרת סיום המלחמה, אבל בתנאים של סיום המלחמה שלנו".

אמש אמר שר החוץ המצרי בדר עבד אל-עאטי בראיון לסקיי ניוז בערבית כי ניהול רצועת עזה יופקד בידי 15 טכנוקרטים פלסטינים, תחת פיקוח של הרשות הפלסטינית לתקופה זמנית של שישה חודשים.

במסיבת העיתונאים אמר אל-עאטי: "אנחנו משקיעים מאמץ גדול כעת בשיתוף פעולה מלא עם הקטארים והאמריקנים. המטרה העיקרית היא לחזור להצעה הראשונה - הפסקת אש למשך 60 ימים עם שחרור של חלק מהחטופים וחלק מהאסירים הפלסטינים, והכנסת סיוע הומניטרי ורפואי לעזה ללא מכשולים וללא תנאים".