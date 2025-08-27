כיכר השבת
במסר מצולם | צפו

"פינוי העיר הוא בלתי נמנע" | המסר של דו"צ בערבית לתושבי העיר עזה

לקראת השלב הבא במלחמה בעיר עזה, צה"ל החל לפנות את התושבים לדרום הרצועה וחמאס מנסה לפגוע בתהליך | דובר צה"ל בשפה הערבית הוציא לתושבים מסר מצולם | צפו (חדשות ביטחון)

דבריו של אדרעי לתושבי עזה (צילום: דובר צה"ל)

בצל כוונת ממשלת ישראל לכבוד את עזה, הועברו מסרים לתושבים להתפנות, אך מנסה לפגוע במהלך ולפני דקות ספורות (רביעי) דובר צה"ל בשפה הערבית הוציא סרטון הסבר לתושבים

דובר צה״ל בערבית, אל״מ אביחי אדרעי אמר בסרטון: "בימים האחרונים מופצות שמועות שקריות מטעם חמאס כי אין מקום בדרום הרצועה. לקראת השלב הבא במלחמה, אני רוצה להבהיר כי בדרום הרצועה ישנם מרחבים שלמים פנויים".

עוד אמר אדרעי לתושבי : "כך גם במחנות המרכז וכך גם במואסי. אזורים אלה ריקים מאוהלים. בצה״ל מיפו את המרחבים הללו והם מוצגים לפניכם כדי לסייע ככל הניתן למתפנים".

"פינוי העיר עזה הוא בלתי נמנע", הבהיר אדרעי והוסיף: "ועל כן כל משפחה שתעבור לדרום, תוכל לקבל את מירב הסיוע האזרחי עליו עומלים בימים אלה".

לסיום הוא אמר: "צה״ל כבר החל לפעול להכנסת אוהלים, הכשרת שטחים למתחמי חלוקת סיוע הומניטרי, פריסת צינור מים ועוד".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר