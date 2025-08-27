בצל כוונת ממשלת ישראל לכבוד את עזה, הועברו מסרים לתושבים להתפנות, אך חמאס מנסה לפגוע במהלך ולפני דקות ספורות (רביעי) דובר צה"ל בשפה הערבית הוציא סרטון הסבר לתושבים

דובר צה״ל בערבית, אל״מ אביחי אדרעי אמר בסרטון: "בימים האחרונים מופצות שמועות שקריות מטעם חמאס כי אין מקום בדרום הרצועה. לקראת השלב הבא במלחמה, אני רוצה להבהיר כי בדרום הרצועה ישנם מרחבים שלמים פנויים".

עוד אמר אדרעי לתושבי עזה: "כך גם במחנות המרכז וכך גם במואסי. אזורים אלה ריקים מאוהלים. בצה״ל מיפו את המרחבים הללו והם מוצגים לפניכם כדי לסייע ככל הניתן למתפנים".

"פינוי העיר עזה הוא בלתי נמנע", הבהיר אדרעי והוסיף: "ועל כן כל משפחה שתעבור לדרום, תוכל לקבל את מירב הסיוע האזרחי עליו עומלים בימים אלה".

לסיום הוא אמר: "צה״ל כבר החל לפעול להכנסת אוהלים, הכשרת שטחים למתחמי חלוקת סיוע הומניטרי, פריסת צינור מים ועוד".