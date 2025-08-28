רגע לפני הסכם מסירת הנשק של חיזבאללה לידי ישראל? מוקדם יותר היום (חמישי) צה״ל תקף , באמצעות כלי טיס של חיל האוויר, מספר תשתיות טרור ומשגר של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים באזור דרום לבנון.

על פי הודעת מערכת הביטחון: "הימצאותם של תשתיות הטרור והמשגר שהותקפו היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון".

בסיום ההודעה נאמר כי "צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

הבוקר דיווחנו כי מועצת הביטחון תצביע היום (חמישי) על סיום המנדט של כוח יוניפי"ל, שפעל במשך 47 שנים בלבנון מטעם האו"ם.

על פי הנאמר לשדרירים, בשעה 11:30 שעון ניו-יורק, תצביע מועצת הביטחון של האו״ם על סיום מנדט יוניפי״ל בדרום לבנון. החלטה זו מסמלת את תחילת תהליך פירוק הכוח. מרגע פירוק הכוח, תוטל האחריות הביטחונית במלואה על צבא לבנון.

שגריר ישראל לאו״ם, דני דנון: "כמעט יובל שנים אחרי הקמת יוניפי״ל, ו־19 שנים אחרי שהורחב המנדט שלו בתום מלחמת לבנון השנייה, הגיעה השעה לפרק את הכוח. המציאות הוכיחה כי יוניפי"ל נכשל במשימתו ולא מנע את התעצמות חיזבאללה. האחריות כעת מונחת על ממשלת לבנון."