כיכר השבת
התיעוד המלא | צפו

לפני פירוק חיזבאללה מנשקו? אלו התקיפות החריגות של חיל האוויר בלבנון 

מטוסי חיל האוויר הישראלי, תקפו תשתיות ומשגרים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון | מצה"ל נמסר לאחר התקיפות כי הם "ימשיכו לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל" (צבא)

תקיפות צה"ל בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

רגע לפני הסכם מסירת הנשק של לידי ישראל? מוקדם יותר היום (חמישי) צה״ל תקף , באמצעות כלי טיס של חיל האוויר, מספר תשתיות טרור ומשגר של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים באזור דרום .

על פי הודעת מערכת הביטחון: "הימצאותם של תשתיות הטרור והמשגר שהותקפו היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון".

בסיום ההודעה נאמר כי "צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

הבוקר דיווחנו כי מועצת הביטחון תצביע היום (חמישי) על סיום המנדט של כוח יוניפי"ל, שפעל במשך 47 שנים בלבנון מטעם האו"ם.

על פי הנאמר לשדרירים, בשעה 11:30 שעון ניו-יורק, תצביע מועצת הביטחון של האו״ם על סיום מנדט יוניפי״ל בדרום לבנון. החלטה זו מסמלת את תחילת תהליך פירוק הכוח. מרגע פירוק הכוח, תוטל האחריות הביטחונית במלואה על צבא לבנון.

שגריר ישראל לאו״ם, דני דנון: "כמעט יובל שנים אחרי הקמת יוניפי״ל, ו־19 שנים אחרי שהורחב המנדט שלו בתום מלחמת לבנון השנייה, הגיעה השעה לפרק את הכוח. המציאות הוכיחה כי יוניפי"ל נכשל במשימתו ולא מנע את התעצמות חיזבאללה. האחריות כעת מונחת על ממשלת לבנון."

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר