צה"ל מגביר את האש ברצועת עזה ובין היתר באזור העיר עזה בצפון הרצועה, ובמחנות המרכז שבלב הרצועה. זאת ברקע ההיערכות לקראת כיבוש הרצועה והפעילות הצבאית באותם אזורים, שעדיין נחשבים למעוזי מחבלים.

הלילה (בין ראשון לשני) תקף חיל האוויר מספר תקיפות אוויריות ברצועה, בין היתר במחנה הפליטים שאטי, בדיר אל בלח שבמרכז הרצועה ובעיר עזה. כך לפי דיווח של אמיר בוחבוט בוואלה.

לפי דיווחים פלסטינים, לפחות 5 הרוגים ישנם כתוצאה מהתקיפות. גם ערוץ 'אל ג'זירה' דיווח הלילה על התקיפות, וציין כי בוצעה תקיפה גם במחנה הפליטים אל בורייג' שבמרכז הרצועה ובה לפחות 3 הרוגים ומספר פצועים.

בתוך כך, אמש התכנס הקבינט המדיני ביטחוני לדיון ממושך, שנמשך אל תוך הלילה. לאחר שש שעות תם הדיון.