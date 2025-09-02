נשיא המדינה יצחק הרצוג השתתף הבוקר (שלישי) בטקס פרס ביטחון ישראל בבית הנשיא, ושיבח את אנשי הכוחות המיוחדים על תרומתם לביטחון המדינה.

הרצוג הוסיף וציין את חשיבות העליונות הביטחונית לצד הצורך במהלכים מדיניים: "כבר ב-1951 אמר דוד בן-גוריון כי מהותה של בעיית ביטחוננו היא בעצם קיומנו. עלינו יש ערעור – לא על פרט זה או אחר של מדיניותנו הפנימית או החיצונית, אלא על עצם היותנו. אסור לנו להתעלם מהעובדה המרה, כי יריבינו חותרים גם תחת עצמאותנו הממלכתית וגם תחת קיומנו הפיזי. סכנת מלחמה בישראל היא סכנה לכל איש ואשה בישראל ולכל יהודי ויהודי בעולם".

הרצוג רמז על החלטת הממשלה להרחיב את המערכה בעזה לצד חדירה לעיר הטרור, והדגיש כי לצד המהלכים הצבאיים נדרשים גם מהלכים מדיניים נוספים: "אין ספק שבמערכה הזאת התקבלו החלטות ביטחוניות אמיצות וחשובות, על ידי הדרג המדיני – אשר נושא בסמכות וביצוען כל ידי הדרגים המבצעים. כעת אנו נדרשים למחשבה מעמיקה, אופרטיבית ולא פחות חשוב: אמיצה – בנוגע ליום שאחרי ולמהלך המדיני שישלים את המהלך הצבאי".

בהתייחס לחשיבות הכוחות המיוחדים ולתרומתם לביטחון המדינה, אמר הנשיא: "המלחמה הזאת שמה בקדמת הבמה את חשיבות תפיסת הביטחון שלנו: לפעול ללא הרף להשגת יתרון איכותי על פני אויבינו – לכם, היושבות ויושבים כאן היום, יש חלק עצום בעליונות הזו, ובשם העם כולו, בשם המדינה כולה, אני מצדיע לכם ומודה לכם על כך".