פעילות של יחידת הלוט״ר במהלך התמרון בלבנון ( צילום: דובר צה"ל )

כמעט שנתיים למלחמה. מאז 7 באוקטובר 2023 עברו כ-700 ימים. תקופות אינטנסיביות של לחימה, הפוגות, עסקאות לשחרור חטופים ומאמצים דיפלומטיים – אך המלחמה נמשכת, עם אתגרים שלא נגמרים, וכעת אנו ניצבים בפתחה של מערכה חדשה במלחמה שלא נגמרת – כיבוש עזה, "מרכבות גדעון ב'".

כולנו מכירים את הכשלים הגדולים: קונספציית המודיעין והתוצאה הנוראית עם טבח תושבי העוטף והמציאות של מלחמה, איש גם לא העלה בדעתו שהיא תימשך זמן רב כל כך ותגבה כזה מחיר כלכלי מהמשק ומיחסינו עם העולם. אולם הפעם בחרתי לבדוק דווקא מה השתנה. מה הם לקחי המלחמה, היכן ניתן להצביע על שיפור – איפה למדו, פעלו נכון, השקיעו והוציאו כסף על מה שנדרש ובכך גם מצילים ויצילו חיים, ובעזרת השם גם ישמידו את האויב החמאסי ויצילו את כל החטופים.

לוחמי עוקץ עם הכלבים ( צילום: דובר צה"ל )

לוחמי יחידה 636 בהכוונת הרחפנים שחיסלו את המחבלים בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

חיל הרגלים הוא עמוד השדרה של צה"ל, בו מעל 150 אלף לוחמים בסדיר ובמילואים. בצה"ל שבע חטיבות חי"ר סדירות: גולני, גבעתי, נח"ל, כפיר, צנחנים, הקומנדו והחשמונאים, בנוסף ל-15 חטיבות חי"ר במילואים. מי שמפקד על כל אלו הוא הקצין הראשי תא"ל ערן אוליאל, שתחת פיקודו גם חטיבת המרום.

בזווית החרדית. חטיבת החשמונאים היא תחת פיקודו הישיר של ערן אוליאל בחטיבת זרוע היבשה. היא עדיין נחשבת בהקמה, כשהיא תגדל ותתבסס היא תעבור להיות תחת אחד הפיקודים המרכזיים של צה"ל.

חטיבת המרום – פתרונות מבצעיים, כוללת יחידות מבצעיות וכן בתי ספר המכשירים למיומנויות ייחודיות את לוחמי חיל הרגלים והיחידות המובחרות בצה"ל. בשביל לראות על השינויים והעשייה בצה"ל נסעתי לבקר באחד הבסיסים שלהם במרכז שם דיברתי עם הלוחמים, ראיתי את הפעילות ולמדתי על ההתקדמות הגדולה והשדרוגים בצה"ל.

באותו בסיס בו ממוקמת חטיבת המרום יש גם את היחידות שנמצאות תחתיה: יחידת הניוד 444, יחידת עוקץ, יחידת הלוט"ר (לוחמה בטרור), יחידת צניחה והטסה, יחידת אספקה בהיטס ובית הספר למקצועות הירי.

לוחמי עוקץ, עוברים כאן את ההכשרה עם הכלבים ולאחר מכן נשלחים להיות חלק מיחידות אחרות הפועלות במסגרת הלחימה בעזה או ביו"ש.

חטיבת הניוד בפינוי פצועים ( צילום: דובר צה"ל )

אימון לחימה בלילה - חטיבת החשמונאים ( צילום: דובר צה"ל )

אז מה השתנה?

בתחילת המלחמה נפתחו מחסני החירום של צה"ל. היה ציוד לכולם אבל היתה בעיה עם איכות הציוד. קסדות ישנות, חוסר באפודים, מדים ישנים וחיילים רבים התארגנו בעצמם עם השלמות ציוד.

בהשקעה של מיליונים החיל עבד ועובד לספק לכולם ציוד חדיש. קחו לדוגמה את נושא המדים הטקטיים. זה לא רק עניין של נראות וואסח. אלו מדים שברמה מסוימת מגינים מפני אש, בעקבות מקרים רבים בהם חיילים ניצלו מכוויות קשות בזכות המדים - כל החיילות השונים מקבלים ויקבלו מדים טקטיים. וזה לא רק הסדיר, בעקבות המלחמה פעלו בחיל לצמצום ההבדלים בין לוחמי הסדיר ללוחמי המילואים בכל נושא הציוד.

נושא נוסף הוא הרחפנים. כיום כל פלוגה מצוידת ברחפנים, ברמת הגדוד וברמת החטיבה. זה כולל הדרכות איסוף קרבי. לראשונה יהיה רחפן לכל מ"מ ומ"פ במילואים. מתחילת הלחימה הוסמכו כ-3,500 רחפניסטים לאיסוף טקטי (איבו) כ-1,400 רחפני תקיפת מבנה (אווטא) ו-270 על רחפנים מתאבדים מסוג עטלף.

גם נושא ההנדסה השתנה דרסטית, במסגרת ההכשרות יש לכל פלוגה חיילים שעוברים הכשרות חבלה נרחבות. נקודה נוספת היא הקמת יחידות תגובה מהירות. ללוחמים יש ציוד מלא בבתים והם יהיו זמינים בישובים עצמם לתת מענה מרחבי בכל אירוע בטחוני.

נושא נוסף שבולט במלחמה הוא יכולת השליטה והפיקוד והקשר והתאום המרשים בין כל הכוחות, בין התותחנים שמאחור לחיילים שמקדימה, בין המפקד בשטח לבין טייס המסוק או אפילו המטוס.

רחפן מתאבד ( צילום: משה מנס )

לוחמי לוט"ר ( צילום: דו"צ )

ושוב, מי שמכשיר את הכוחות. זו חטיבת המרום שמאז ה-7/10 הכשירו ואימנו מאות אלפי לוחמים בסדיר ובמילואים להכינם לתמרון. במקביל תמרנו יחידות החטיבה בעצמם בכלל הגזרות ועם כל יחידות צה"ל. כותב השורות עצמו השתתף במספר רב של מטווחים אותם העבירו לוחמי מרום במתקן אדם שבמרכז.

מה עוד עשו במרום מאז תחילת המלחמה?

יחידת עוקץ פעלה על מנת לאתר חומרי נפץ, מטענים, אמצעי לחימה, מחבלים, נעדרים וחללים עם מעל 670 איתורי תת קרקע, 90 תקיפות מחבלים, 430 נקודות בהן איתרו חומרי נפץ ומטענים.

היחידה ספגה כמה אבידות כואבות בהם סמ"ר דויד ששון שנפל בקרב בדרום רצועת עזה. רס״ל גיא בן הרוש ז״ל שנפל בעת התקלות עם מחבלים בדרום לבנון ורב סרן אריה שלמה צירינג ז"ל שנפל ב7/10 במהלך הלחימה לשחרור מחנה יפתח.

במקביל, יחידת הניוד ביצעה פעילויות של ניוד לוחמים לעומק שדה הקרב, אספקת ציוד ופינוי פצועים. הם ניידו כ-55,000 לוחמים, פינו כ-530 פצועים ויחידת הלוט"ר תמרנה בעזה ובלבנון ולוקחת חלק בפעילויות ומעצרים באיו"ש. כ-450 מתאמנים בממוצע בשבוע.

אחד מסיפורי הגבורה של המלחמה הזו היא של מפקד יחידת לוט"ר סא״ל אלי גינסברג ז"ל שנהרג בקרבות מול מחבלים בקיבוץ בארי בבוקר שמחת תורה. אלי השתחרר מספר שבועות לפני כן וכבר סיים את תפקידו - אך בכל זאת ברגע שהוא שמע על הלחימה הבין את גודל האירוע וקפץ ראשון לעוטף להילחם. אלי הותיר אחריו אישה ו-4 ילדים.

ואנו תפילה שאלו יהיו החללים והגיבורים האחרונים עליהם נשמע ונקרא במלחמה הזו. כתבת וודאו המכילה ראיונות עם הלוחמים, תשודר במסגרת תוכנית דבר השבוע במוצ"ש.