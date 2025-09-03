כיכר השבת
הפעילות נמשכה גם הצהריים

מה עשו כוחות הביטחון, במרחב הר דב הלבנוני - בלילה האחרון? | צפו

בפעילות ממוקדת של כוחות צה"ל, הושמדו הלילה מספר עמדות של ארגון הטרור חיזבאללה - במרחב הר דב | במקביל: צה"ל תקף לפני זמן קצר, אתר המשמש לשיקום ארגון הטרור בדרום לבנון (צבא)

בפעילות ממוקדת של כוחות צה"ל: הושמדו מספר עמדות של חיזבאללה בהר דב (צילום: דובר צה"ל)

רגע לפני שהארגון ימסור את נשקו? כוחות חטיבת ההרים (810) בפיקוד אוגדה 210, השלימו במהלך הלילה האחרון (רביעי) פעילות ממוקדת במרחב הר דב הלבנוני.

בהודעת צה"ל נאמר כי "הכוחות השמידו מספר עמדות ששימשו בעבר את ארגון הטרור חיזבאללה".

בסיום ההודעה נאמר כי "הפעילות הושלמה לאחר מעקב תצפיות ופעילות כוחותינו במרחב מספר פעמים בחודשים האחרונים".

פעילות כוחות ״חטיבת ההרים (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות ״חטיבת ההרים (צילום: דובר צה"ל)

במקביל בצה"ל עדכנו, כי לפני זמן קצר כלי טיס של חיל האוויר תקף, אתר לייצור אמצעים המסייעים לשיקום ארגון הטרור חיזבאללה ולקידום מתווי טרור.

מצה"ל נמסר לאחר האירוע כי "הימצאותו של אתר הייצור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ל. צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

פעילות כוחות ״חטיבת ההרים (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות ״חטיבת ההרים (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות ״חטיבת ההרים (צילום: דובר צה"ל)

