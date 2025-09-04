כיכר השבת
לאחר חיסולו

שמות קוד לתת קרקע  | זה הדף שנמצא על גופתו של יחיא סינוואר 

יחיא סינוואר שהורה על מתקפת הפתע של חמאס בבוקר שמחת תורה חוסל לפני כשנה ברצועת עזה, על כיסו נמצא פתק ובו שרטוט, שצייר בעצמו, של מרחב התת קרקע באזור בו שהה (ביטחון)

הפתק שנמצא בכיסו של סינוואר (צילום: מתוך מהדורת חדשות 12)

בימים הקרובים יציינו שנה לחיסולו של מנהיג חמאס ברצועת , יחיא סינוואר, המחבל שהורה ופיקד על מתקפת הפתע הרצחנית של ארגון הטרור חמאס בבוקר שמחת תורה.

אמש נחשף ב'חדשות 12' מסמך שנמצא בכיסו של סינוואר לאחר חיסולו, מסמך בו סרטט את התת קרקע במרחב בו שהה ברצועת .

על פי הדיווח של הפרשן הצבאי ניר דבורי, את שרטוט המנהרות סינוואר ככל הנראה צייר בעצמו על דף הנייר, שספג את דמו של המחבל לאחר שנורה בידי הכוחות, והוא פירט את רשת המנהרות שאליהן היה צריך להגיע, אם היה היה צורך בהימלטות מהירה מכוחות צה"ל.

בשרטוט, שנחשף אמש בחדשות 12, ניתן לראות את שמות הקוד שנתן סינוואר למרחבי השהייה במנהרות הסמוכות, שבהם ככל הנראה שהה בזמן שהכוחות פעלו על פני השטח.

על פי הדיווח, ככל שצה"ל התקדם ופעל להשמיד את מערכת המנהרות הענפה מתחת לרפיח ובמיוחד מתחת לשכונת תל א-סולטאן, סינוואר נאלץ לעלות מעל לפני השטח ולהתחבא מכוחות צה"ל, מה שלא הועיל לו להישאר בחיים וכמעט לפני שנה הוא חוסל. 

כזכור, אתמול סייר הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, ברצועת עזה עם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, מפקד אוגדה 162, תת-אלוף שגיב דהן, מפקד חטיבת גבעתי, מפקד חטיבה 401, מפקד חטיבה 215 ומפקדים נוספים.

הרמטכ"ל אמר בשטח הרצועה: "יצאנו לשלב השני של מבצע ׳מרכבות גדעון׳ כדי לממש את מטרות המלחמה. השבת חטופינו - זו משימה ערכית ולאומית. נמשיך להכות במרכזי הכובד של חמאס עד להכרעתו, אנחנו מייצרים אצלם תחושת נרדפות בכל מקום".

