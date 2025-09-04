בצל ההכנות לתמרון הרחב לכיבוש העיר עזה, במסגרת מבצע "מרכבות גדעון ב'", וחיסולם של דובר החמאס אבו עוביידה וצמרת החות'ים בסוף השבוע האחרון, דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין נשא הערב (חמישי) הצהרה לציבור.

בפתח דבריו, תא"ל דפרין הדגיש כי צה"ל כבר החל במבצע בשבועות האחרונים, פועל בשכונות שבאפתי העיר וציין כי הצבא אוחז ב-40% מהעיר עזה. לדבריו, "הפעולה תמשיך להתרחב ולהתעצם בימים הקרובים. חמאס יפגוש בעיר עזה את כוחות צה"ל במלוא עוצמתם. נגביר את הלחץ על חמאס עד להכרעתו. נמשיך לרדוף אותם בכל מקום".

בהצהרתו, הוא התייחס גם לחיסול בעזה של דובר הזרוע הצבאית של חמאס אבו עוביידה - המחבל רעול הפנים שהפך לדמות מוכרת בעולם הערבי והוביל בין השאר את מבצעי הטרור הפסיכולוגי של ארגון הטרור.

דובר צה"ל הציג תמונה שבה אבו עוביידה נראה עומד לצד ראש הזרוע הצבאית של חמאס לשעבר מוחמד דף, מפקד חטיבת רפיח לשעבר ראפע סלאמה וראש מטה המודיעין מוחמד עודה. תא"ל דפרין איים על עודה: "הוא נותר בחיים - ועוד נגיע אליו".

דובר צה"ל התייחס גם ללחימה מול המורדים החות'ים בתימן, כשבוע אחרי התקיפה בבירה התימנית צנעא, שבה חוסל ראש ממשלתם אחמד א-רהאווי לצד כעשרה שרים מהממשלה החות'ית. דובר צה"ל אמר כי "גורלם של הרמטכ"ל החות'י ושר ההגנה עדיין לא נודע". תא"ל דפרין חיבר בין החיסול של אבו עוביידה והתקיפה בצנעא, ואיים: "אף אחד ממנהיגי ארגוני הטרור והמחבלים במזרח התיכון לא יהיה מוגן".

דובר צה"ל נשאל על עמדתו של הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר בנוגע לתוכנית לכיבוש עזה, על רקע העימותים מול הדרג המדיני, והאם זה לא מסר מבלבל לחיילים שנשלחים לסכן את חייהם. תא"ל דפרין הבהיר כי "הרמטכ"ל מאמין בתוכנית, אך מביע את עמדת צה"ל המקצועית בפורומים הרלוונטיים".

הוא נשאל על עמדת הרמטכ"ל בנוגע לעסקת חטופים מדורגת, והשיב: "אנחנו הולכים להכרעה של חמאס ב'יום שאחרי', אנחנו מציגים את עמדת צה"ל. הוא (הרמטכ"ל) לא אמר שהוא תומך בממשל צבאי. הוא אמר שאם לא יהיה פתרון אחר - יהיה שלטון צבאי".