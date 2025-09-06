כיכר השבת
המטוסים חגו כשעה בשמי תימן והחלו לשוב ארצה | הדרמה לפני חיסול צמרת החות'ים

למעלה משבוע לאחר החיסול המהדהד של צמרת ארגון הטרור החות'י במבצע "טיפת מזל", הערב נחשף כי דקות לפני רגע ההפצצה המתוכנן, הטייסים קיבלו הנחיה לנצור את האש ובמשך שעה וחצי נאלצו לחוג מעל תימן | בזמן שהטייסים כבר היו בדרכם ארצה, התקבלה ידיעת הזהב - והחימושים הוטלו על המקום (צבא)

בכירי השלטון החות'י ותמונות אלו שחוסלו (צילום: דובר צה"ל)

קצת יותר משבוע עבר מאז החיסול המהדהד של צמרת ארגון הטרור החות'י במבצע "טיפת מזל" בתימן, והערב (מוצאי שבת) נחשף כי דקות לפני מועד ההפצצה המתוכנן, הטייסים קיבלו הנחיה לנצור את האש ובמשך שעה וחצי נאלצו לחוג מעל . המבצע כבר בוטל, וברגע האחרון התקבלה ידיעת הזהב - והחימושים הוטלו על בכירי הטרור.

על פי הדיווח של עמרי מניב בחדשות 12, כבר משעות הבוקר המוקדמות של יום חמישי שעבר, החל לזרום לאמ"ן מידע על פגישה סגורה שעתידה להתקיים בבירת תימן ובה צפויים להשתתף ראש ממשלת החות'ים יחד עם שריו הבכירים. בתוך זמן קצר הוזנקו מטוסי חיל האוויר והחלו את דרכם לעבר היעד. אלא שאז התחוללה הדרמה בשמי תימן.

על פי הדיווח, כמה דקות לפני שהמטוסים הגיעו לצנעא והיו מוכנים לשגר את החימוש – התקבלה הנחיה לעצור. במשך שעה וחצי חגו המטוסים באוויר, וחיכו לאישוש שיאשר בוודאות שכל הצמרת של ארגון הטרור אכן נמצאת בחדר. האישור לא הגיע ובסופו של דבר קיבלו הטייסים פקודה לשוב לישראל, והחלו לעשות דרכם לכיוון ישראל.

אחרי שכבר למעשה המבצע בוטל, התקבלה לפתע ידיעה נוספת, הפעם ודאית, שהפגישה מתקיימת במלואה וכל הבכירים נוכחים בה. המטוסים שהיו כבר בדרכם חזרה סובבו מחדש לכיוון תימן, וכעבור רבע שעה בלבד הטילו את החימוש על היעד שסומן מראש. התוצאה: ראש ממשלת החות'ים ולפחות תשעה משריו חוסלו. הפעם, לאחר השלמת המשימה, שבו המטוסים לישראל – והמבצע הוגדר כהצלחה מלאה בחסדי שמיים.

השבוע פרסם צה"ל את רשימת בכירי השלטון החות'י – אלה שחוסלו בתקיפה ואלה שנותרו בחיים. לגבי גורלם של הרמטכ"ל החות'י ושר ההגנה אמר דובר צה"ל שהוא "עדיין לא ידוע", כלומר לא פוסל שהם אכן חוסלו. 

1
ניסי ניסים , ישתבח שמו לעד
תודה לה'

