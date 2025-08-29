דיווחים מתימן טוענים כי אחמד א-רהווי, ראש הממשלה בממשלת החות׳ים שאינה מוכרת בינלאומית, נהרג בתקיפת חיל האוויר הישראלי בצנעא. לפי ערוץ אל-ג׳ומהוריה המשדר מעדן, א-רהווי חוסל בדירה בשכונת בית בוס בעיר הבירה; בעיתון "עדן אל-ר׳ד" נמסר כי נהרג יחד עם מלווים נוספים.

א-רהווי כיהן בתפקיד כשנה, שנחשב ניהולי יותר מצבאי-פוליטי. עם זאת, העובדה ששהה יחד עם צמרת ארגון הטרור של החות'ים לצפייה משותפת בנאומו של מנהיגם, מלמדת על מעמדו.

במקביל, אתר הביטחון התימני Defense Line דיווח על חיסול בכירים נוספים בממשל החות׳י בתקיפה על בית במתחם הביטחוני הסמוך לארמון הנשיאות בצנעא - אחד היעדים שהותקפו. עוד דווח על תקיפות בבסיסים חות׳יים בתוך מתחם הארמון, בשכונת חדה הסמוכה, וכן בבסיס צבאי בהר עטאן בדרום מערב הבירה.

לפי מקורות ישראלים, התקיפות בוצעו במסגרת מבצע "טיפת מזל" והוכוונו לצמרת הצבאית של החות׳ים, כולל הרמטכ״ל החות׳י מוחמד אל־עומרי - שניצל בחודש יוני האחרון מניסיון חיסול, וכן בכירים נוספים.

לדברי גורם צבאי, המטרה רוכזה לאחר שהתקבל מידע מודיעיני מדויק שלפיו יותר מעשרה בכירים מהדרג הצבאי והמדיני התכנסו לצפות יחד בנאומו של מנהיג החות׳ים עבד אל-מלכ אל-חות׳י. מבנה מטוסי קרב המריא ליעד תוך שימוש בתחבולה שאפשרה הגעה בחשאיות לאזור צנעא, וביצע ירי של לפחות עשרה חימושים לעבר המבנה בו שהו הבכירים.

שר הביטחון ישראל כ״ץ אמר לאחר התקיפה: "כפי שהזהרנו את החות׳ים בתימן - אחרי מכת החושך באה מכת בכורות. מי שירים יד על ישראל - ידו תיגדע".

בצה״ל מסרו כי חיל האוויר תקף באופן ממוקד יעד צבאי של שלטון החות׳ים במרחב צנעא, וכי הארגון פועל מאז תחילת המלחמה בהכוונה ובמימון איראני לפגיעה בישראל, לערעור היציבות האזורית ולשיבוש חופש השיט. במקביל, נמשכת הערכת נזקי התקיפה (BDA) כדי לוודא את פגיעת היעדים ולבחון את היקפה.

מצד החות׳ים נמסרו הכחשות חריפות: בכלי תקשורת המזוהים עם הארגון נטען כי ישראל תקפה "מטרות אזרחיות" בלבד, וכי אין אמת בדיווחים על פגיעה בבכירים.

בתחילת השבוע תקף חיל האוויר את צנעא במסגרת מבצע "נווה צדק", שבו השתתפו 14 מטוסי קרב שהטילו 35 חימושים על תחנות כוח, אתר אחסון דלק וארמון הנשיאות המצוי במתחם צבאי - שממנו, לפי ישראל, מנוהלות פעולות הכוחות החות׳יים.