לאחר הפיגוע הנורא בצומת רמות, הפלסטינים מדווחים על פעילות כוחות צה"ל בכפרים בסמוך לרמאללה, מהם יצאו שני המרצחים השפלים, בדרכם אל זירת הפיגוע בצומת רמות בלב ירושלים.

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הפסיק הערכת מצב בנושא כוח אדם לתמרון בעיר עזה, והחליט לדחות את טקס מצטייני הרמטכ"ל שתוכנן להערב, בעקבות "התפתחות האירועים המבצעיים בגזרות השונות". כך מסר דובר צה"ל.

דובר צה"ל הוסיף כי הרמטכ"ל קיים הערכת מצב לאחר הפיגוע בירושלים, בהשתתפות סגן הרמטכ"ל אלוף תמיר ידעי, מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט, ראש אגף המבצעים אלוף איציק כהן, ראש אגף המודיעין אלוף שלומי בינדר ומפקדים נוספים.

במקביל, בשעות האחרונות שוגרו 3 כטב״מים מתימן לשטח ישראל - וחדרו מכיוונים שונים. כולם יורטו בהצלחה בידי חיל האוויר.

על אלה אני בוכייה: הותרו לפרסום חמישה משמות הנרצחים בפיגוע הקשה בירושלים חיים רוזנבוים | 12:44

מדובר צה"ל נמסר כי תוך חצי שעה חיל האוויר יירט שלושה כלי טיס בלתי מאוישים. "בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר במרחב דרום הנגב, חיל האוויר יירט כלי טיס בלתי מאויש ששוגר מתימן. כמו כן, יורט כלי טיס נוסף ולא הופעלו התרעות על פי מדיניות".

מוקדם יותר, כלי טיס של חיל האוויר תקף כמה מטרות טרור של חיזבאללה בבקעת הלבנון. בין המטרות שהותקפו: מחנות צבאיים של "כוח רדואן", שבהם זוהו מחבלי חיזבאללה ואוחסנו אמצעי לחימה.

לפי דובר צה"ל, "המחנות הצבאיים שהותקפו שימשו את חיזבאללה לקיום אימונים, הכשרות מחבלים לתכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל".

בתוך כך, דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי, הוציא אזהרת פינוי "לתושבי העיר עזה בכמה בלוקים ולתושבים במגדל ובאוהלים שבקרבתו ושנמצא ברחוב ג'מאל עבד אל-נאסר".

בהודעה נכתב כי "צה"ל עתיד לתקוף בקרוב את המבנה בעקבות הימצאות תשתיות טרור של חמאס בתוכו או בקרבתו. למען שלומכם אתם נדרשים להתפנות באופן מיידי מהמרחב דרומה אל האזור ההומניטרי באל-מוואסי בחאן יונס שבדרום הרצועה".