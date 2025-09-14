כיכר השבת
"יביא להרג חטופים"

ברקע ההכנות לכיבוש העיר עזה: הצמרת הביטחונית באזהרות חריגות

בצל ההכנות בצה"ל לקראת השלב העצים במבצע מרכבות גדעון ב' שייצא לדרך בקרוב - התמרון הקרקעי בעיר עזה וכיבושה, במערכת הביטחון מציבים לדרג המדיני שורת אזהרות | גורם ביטחוני אמר כי "הרחבת הפעילות בעזה עלולה להביא להרג חטופים, כל הצמרת המדינית יודעת את זה" | במקביל, בדיון אצל נתניהו דנים בצעדי תגובה לאפשרות שחמאס יפגע בחטופים בזמן התמרון (מדיני, צבא)

5תגובות

בצה"ל משלימים בימים אלו את היערכות הלוחמים לקראת השלב העצים במבצע מרכבות גדעון ב' שייצא לדרך בקרוב - התמרון הקרקעי בעיר וכיבושה, כאשר לצד ההכנות המבצעיות במערכת הביטחון מציבים לדרג המדיני שורת אזהרות לנוכח המהלך הדרמטי. בראש האזהרות עומדת הדאגה לחיי החטופים שעלולים לשלם בחייהם.

הערב (ראשון) ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים התייעצות בנושא החטופים, בו השתתפו גורמים רבים בהם שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר החוץ גדעון סער והרמטכ"ל אייל זמיר.

על פי הדיווח של גילי כהן בכאן 11, במערכת הביטחון הזהירו את הדרג המדיני, וגורם ביטחוני אמר כי "הרחבת הפעילות בעזה עלולה להביא להרג חטופים. כל הצמרת המדינית יודעת את זה". 

במקביל, ירון אברהם בחדשות 12 דיווח כי בדיון אצל נתניהו הערב דנים בצעדי תגובה לאפשרות ש יפגע בחטופים במהלך התמרון של צה"ל בעזה. על פי הדיווח אותם צעדים מוגדרים כ"חריגים וכאלה שלא בוצעו עד כה".

עוד דווח כי הרמטכ"ל אייל זמיר אומר בחדרים הסגורים כי "אנחנו מחויבים למטרות המלחמה כפי שהגדיר הקבינט, אבל החמאס לא יוכרע צבאית ושלטונית גם אחרי המבצע לכיבוש העיר עזה".

בנוסף דווח, כי לאור העיכוב בפינוי האוכלוסייה, צה"ל ייכנס לעיר עזה באופן הדרגתי אבל בעוצמה, מתוך הנחה שמרבית האוכלוסייה תסכים לעזוב רק בדקה התשעים. נתניהו אומר בקבינט: "אני רוצה לראות את הפעולה הזו מתחילה בטווח הזמנים שסוכם".

בהקשר הזה, מעריכים בצמרת צה"ל כי המבצע לכיבוש עזה יימשך כמספר חודשים עד חצי שנה. וזה עוד לפני החלק של הטיהור שידרוש זמן ממושך יותר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
דרג ביטחוני של שמאלנים רופסים
חסוי
4
גם ב 6.10 הם הזהירו מהרג חטופים?
אבגדהו מנחם
3
מדינה שלימה שבויה בידי משפחות החטופים. אם חלילה לא היו משתדלים לשמור על חיי החטופים מזמן מזמן מזמן.... המילחמה הייתה מסתיימת. היות וכל שבוי ושבוי חשוב לנו אז אנחנו לא מטפלים בעזתים בצורה נחרצת. תקנו אותי אם אני טועה.
משה לוי
2
להפסיק את כל הספקת המזון והמים לנוחבות ולמשפחותיהם עד שיחזירו את כ ל החטופים. ונקווה שהבג''צ לא יתערבו ויקלקלו את הרעיון הזה...
שכל ישר
1
מקובל לתת פקודות לשעת חירום בהן ממשלת ישראל הינה הריבון ופקודה לשעת חירום הינה איוםמישיר על הנהגת חמאס לא תראו אף אסיר בטחונינאםמיקרה משהוצלחטופים נוציא להורג את כל האסירים שלכם!
תושב מרכז

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר