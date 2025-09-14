ברקע ההכנות לכיבוש העיר עזה: הצמרת הביטחונית באזהרות חריגות

בצה"ל משלימים בימים אלו את היערכות הלוחמים לקראת השלב העצים במבצע מרכבות גדעון ב' שייצא לדרך בקרוב - התמרון הקרקעי בעיר עזה וכיבושה, כאשר לצד ההכנות המבצעיות במערכת הביטחון מציבים לדרג המדיני שורת אזהרות לנוכח המהלך הדרמטי. בראש האזהרות עומדת הדאגה לחיי החטופים שעלולים לשלם בחייהם.

הערב (ראשון) ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים התייעצות בנושא החטופים, בו השתתפו גורמים רבים בהם שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר החוץ גדעון סער והרמטכ"ל אייל זמיר.

על פי הדיווח של גילי כהן בכאן 11, במערכת הביטחון הזהירו את הדרג המדיני, וגורם ביטחוני אמר כי "הרחבת הפעילות בעזה עלולה להביא להרג חטופים. כל הצמרת המדינית יודעת את זה".

במקביל, ירון אברהם בחדשות 12 דיווח כי בדיון אצל נתניהו הערב דנים בצעדי תגובה לאפשרות שחמאס יפגע בחטופים במהלך התמרון של צה"ל בעזה. על פי הדיווח אותם צעדים מוגדרים כ"חריגים וכאלה שלא בוצעו עד כה".

עוד דווח כי הרמטכ"ל אייל זמיר אומר בחדרים הסגורים כי "אנחנו מחויבים למטרות המלחמה כפי שהגדיר הקבינט, אבל החמאס לא יוכרע צבאית ושלטונית גם אחרי המבצע לכיבוש העיר עזה".

בנוסף דווח, כי לאור העיכוב בפינוי האוכלוסייה, צה"ל ייכנס לעיר עזה באופן הדרגתי אבל בעוצמה, מתוך הנחה שמרבית האוכלוסייה תסכים לעזוב רק בדקה התשעים. נתניהו אומר בקבינט: "אני רוצה לראות את הפעולה הזו מתחילה בטווח הזמנים שסוכם".

בהקשר הזה, מעריכים בצמרת צה"ל כי המבצע לכיבוש עזה יימשך כמספר חודשים עד חצי שנה. וזה עוד לפני החלק של הטיהור שידרוש זמן ממושך יותר.