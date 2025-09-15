כיכר השבת
החדירה של ישראל לאיראן

נחשף: עשרות 'סוכנות' מוסד חדרו לאיראן וביצעו פעולות סודיות במהלך המלחמה

עשרות סוכנות של המוסד פעלו באיראן במהלך 12 הימים של מלחמת 'עם כלביא', במבצעים מסווגים שמטרתם ניטור תוכניות הגרעין של טהראן (חדשות)

סמל המוסד, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

במסגרת "מלחמת 'עם כלביא'" נגד תוכנית הגרעין והטילים הבליסטיים של טהראן, שנערכה ביוני האחרון, נחשף הבוקר (שני) כי עשרות נשים, סוכנות של המוסד, חדרו לתוך וביצעו מגוון מבצעים.

ראש המוסד, דדי ברנע, ציין כי סוכנות המוסד הנשים תרומה מהותית ומשמעותית במהלך המלחמה הזו. אף שהפרטים המדויקים של המבצעים נשמרים בסוד, דווח כי פעילותן כללה, בין היתר, מעקבים מודיעיניים, גיוס סוכנים זרים ומעקב אחר תשתיות גרעיניות.

מעניין לציין כי בשנים האחרונות. בין הדמויות הבולטות, התפרסמה סוכנת בכירה המכונה "ג'", שלה רקע איראני ומומחיות מיוחדת בגיוס סוכנים במדינות עוינות. על תרומתה לביטחון המדינה ומסירותה למבצעים מסווגים, זכתה סוכנת זו אף להדליק משואה בטקס יום העצמאות בשנת 2024.

פעילות מודיעינית זו נערכת על רקע חששות ישראליים כבדים מהתקרבות איראן ליכולת גרעינית צבאית. המוסד, לפי הדיווח, מוכן להתערב במידה שטהראן תנסה לנצל את מאגרי האורניום שלה לקידום פיתוח נשק גרעיני.

