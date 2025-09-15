שוב עימות בין הרמטכ"ל לדרג המדיני: "אתה לא מבין בדיפלומטיה"

לקראת השלב הבא של מבצע 'מרכבות גדעון ב', שלב בו ייכנסו הכוחות המתמרנים לעיר עזה, הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, מנסה למנוע את המהלך שוב ושוב.

על פי הדיווח בכאן חדשות, נערכה התייעצות ביטחונית, שם אמר הרמטכ"ל לראש הממשלה בהשתתפות השר דרמר: "תמצו את המגעים לעסקה. אני לא מבין למה ראש המוסד והשר דרמר פה. לכו תביאו עסקה".

השר רון דרמר השיב לו על המקום: "אתה לא מבין בדיפלומטיה". והוסיף: "הסכנה לחטופים תגבר במהלך התמרון. ננסה לצמצם אותה. צריך לפעול לקדם עסקה חדשה".

נתניהו התערב ואמר: "רוב ההערכות מראות שהתמרון בעזה יגביר את הלחץ על חמאס ויביא להכרעת המערכה".

הרמטכ"ל לא נותר חייב והשיב: "הסכנה לחטופים תגבר במהלך התמרון. ננסה לצמצם אותה".

מוקדם יותר היום פורסם, כי הרמטכ"ל ביקר את ניהול המלחמה של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כאשר לדבריו נתניהו לא עדכן אותו על השלב הבא של המבצע כך שצה"ל לא יודע למה להיערך.

על פי הדיווח, במהלך דיון בוועדה חסויה התבטא הרמטכ"ל: "ראש הממשלה לא אומר לנו מה השלב הבא, אנחנו לא יודעים למה להיערך. אם רוצים ממשל צבאי אז שיגידו ממשל צבאי".

באשר למרכזי הסיוע וחלוקת המזון של קרן הסיוע האמריקנית לעזה, הרמטכ"ל הגדיר אותה כ"כישלון" והוסיף: "אני לא מבין למה מוציאים על זה כסף ומגדילים את מספר המרכזים ל-12, אם כשהיו ארבעה זה נכשל".

כזכור, במהלך ביקור בבסיס נחשונים, יחד עם מפקד אוגדה 99, תת-אלוף יואב ברונר, אמר זמיר: "אויבנו, בשבעה באוקטובר וגם לאחר מכן, בכל המזרח התיכון, התאגדו כדי לפגוע בנו, כדי להשמיד אותנו. אנחנו פועלים נגדם כל הזמן, ללא הרף. אנחנו משמידים אותם, מכריעים אותם ומנצחים אותם. לחמאס לא יהיה מקום להסתתר מאיתנו".