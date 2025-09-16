תקיפות בלב העיר עזה ( צילום: דובר צה"ל )

חיל האוויר מתמודד בימים אלו עם אתגר היסטורי: ניהול מספר זירות לחימה במקביל, בעזה, בלבנון - ומול האויב החות'י בתימן.

דובר צה"ל פרסם היום תיעוד מיציאת מטוסי הקרב לתקיפה בתימן, במקביל לפעילות חיל האוויר בכלל זירות הלחימה. דובר צה"ל אישר כי "לפני זמן קצר, הושלמה תקיפת תשתיות צבאיות של שלטון הטרור החות׳י בנמל חודידה שבתימן."

יוצאים לקרב בתימן ( צילום: דובר צה"ל )

ברצועת עזה, חיל האוויר תקף בשבוע האחרון יותר מ-850 מטרות טרור בעיר עזה. עם כניסת כוחות צה"ל לעיר עזה, חיל האוויר מעניק סיוע הדוק לכוחות המתרמנים.

בזירה הצפונית, חיל האוויר תקף אתמול (שני), מחבל בארגון הטרור חיזבאללה במרחב יאטר ומפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום לבנון.

צפו בתיעודים יוצאי הדופן שמפרסם היום צה"ל.

התקיפה בלבנון ( צילום: דובר צה"ל )

בתוך כך, דובר צה"ל פרסם היום נ"צ מדויק של מטרת הטרור החות'ית בתימן שהותקפה על ידי חיל האוויר.