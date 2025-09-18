( צילום: דובר צה"ל )

ברקע המלחמה מזה קרוב לשנתיים בעזה, הרבנות הצבאית נערכת לחגים: אלפי שופרות, סוכות ופיתוחים חדשים שיסייעו ללוחמים לחגוג את החגים לצד הלחימה העצימה.

על רקע התרחבות המערכה ברצועת עזה והמתיחות בגזרות השונות, פעלו סגלי הרבנות הצבאית במבצע לוגיסטי מורכב, במטרה להבטיח שכל חייל בצה״ל יוכל לחגוג את חגי תשרי כהלכתם. במסגרת ההיערכות סיפקו ברבנות הצבאית 3,850 שופרות אשר פוזרו ברחבי היחידות השונות על מנת לוודא קיום מלא של הנחיית הרב הראשי לצה"ל תא"ל הרב איל קרים שכל חייל וחיילת שרוצים לשמוע תקיעת שופר יוכלו לשמוע בכל מקום שהם. בנוסף, חולקו 18,500 סוכות במגוון גדלים, מהן 2,200 'סוכות טקטיות' לשטח המתאימות לתנאים מבצעיים, וכן 13,000 ערכות של ארבעת המינים.

( צילום: דובר צה"ל )

לפי הודעת הרבנות הראשית, כלל הפריטים נופקו על ידי מדור ציוד הדת והלוגיסטיקה ועברו בקרה מדוקדקת של ענף ההלכה, על מנת להבטיח לחיילי צה״ל אפשרות לקיים את מצוות החג באופן המהודר ביותר.

כדי להיערך לתפילות הימים הנוראים, חולקו לחיילים למעלה מ-60,000 מחזורי תפילה לתפילות החגים והסליחות. השנה, באופן מיוחד ולאור האתגרים המבצעיים בגזרות השונות, כלל המחזורים נופקו במהדורת כיס ללוחם על מנת להקל על נשיאתם בתנאים מבצעיים.

לצד כל אלו הפיצה הרבנות הצבאית גם תכנים רבים לחיזוק הרוח – בהם מעל 24,000 חוברות הלכה ודינים לחגי ישראל ועשרות אלפי חוברות ותכנים מיוחדים לעידוד וחיזוק רוח הלחימה, שהגיעו עד אחרון הלוחמים בקצה המבצעי.

המבצע רחב ההיקף התאפשר הודות לשיתוף פעולה עם האגודה למען החייל (אל״ח) וארגון ידידי צה״ל בארה״ב (FIDF).