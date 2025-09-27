בפעילות משותפת של שב"כ וצה"ל חוסל המחבל מחמד אחמד יוסף אלג׳מל, מחבל בארגון הטרור חמאס אשר הרג את קצין ולוחם הימ"מ ארנון זמורה ז"ל, במהלך 'מבצע ארנון' לחילוץ חטופים משבי חמאס ברצועת עזה.

במהלך המבצע לוחמי הימ״מ והשב״כ חילצו את ארבעת החטופים הישראלים נועה ארגמני, אלמוג מאיר ג'אן, אנדריי קוזלוב ושלומי זיו, שהוחזקו במחנה הפליטים נוסייראת ברצועת עזה.

מחמד אלג׳מל הוא המחבל אשר הרג את ארנון זמורה ז"ל בעת פריצת הכוח לאחד המבנים בו הוחזקו החטופים. כמו כן, אלג׳מל היה אחד מהשומרים אשר החזיק בחטופים ששוחררו במהלך 'מבצע ארנון'.

יחד עימו חוסל גם סארי אדריס מחמד אלעקרב, מחבל מארגון הטרור חמאס שפשט ב-7 באוקטובר לשטח הארץ והיה מקורב לאלג׳מל.

היום (שבת קודש) בעקבות מידע ממוקד של שב"כ, שני המחבלים חוסלו בתקיפה של חיל האוויר ברצועת עזה.

"שב״כ וצה״ל ימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים שלקחו חלק בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר", נמסר בהודעת השב"כ וצה"ל.