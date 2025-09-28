כחלק מניסיונותיהם לפגוע בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, גורמים איראניים עוינים ניסו בחודש שעבר להגיע לבתו של השר, באמצעות התחזות לאמרגן הופעות. השב"כ התריע בפני השר וזיהה את הניסיון כאיראני.

על פי הדיווח בישראל היום, האירוע התרחש בחודש שעבר, בשבוע האחרון של חופשת הקיץ. הלל בן גביר, בת 17, קיבלה הודעת וואטסאפ מאדם שהזדהה כ"אוהד דקבש״ וטען שהוא האמרגן של הזמר הישראלי "הצל" (יואב אליאסי).

בהודעה הראשונה נכתב: "שמי אוהד דקבש. ראיתי שאת מעריצה גדולה של יואב אליאסי, הצל, וזה באמת מגניב! יש לי רעיון יצירתי בשבילך - אני יכול לסדר לך הופעה מיוחדת על הבמה כאוהדת בהופעה הקרובה שלו עם סאבלימינל ומשפחת תאק״ט באשדוד, ב-27 באוגוסט 2025. זו תהיה חוויה בלתי נשכחת, עם הזדמנות להצטרף לרקוד או לשיר איתו! מה את אומרת, היית רוצה לבוא איתי ולחוות את זה״.

כשהלל הגיבה בחיוב, המתחזה כתב: "תודה על תגובתך. את מוזמנת להגיע עם חבר או חברה, ואשמח לסייע בתיאום עבור שניכם. אני מציע שנקיים פגישה קצרה. אנא הודיעי לי מתי יהיה לך לקיים את הפגישה''.

הלל הסכימה להיכנס לקישור שנשלח אליה, וכשהוא לא עבד שוב ושוב - ויתרה על הניסיונות.

על פי הדיווח, ימים ספורים לאחר מכן עדכן השב"כ את השר בן גביר כי מדובר במהלך שמקורו בגורמים איראניים שניסו לתאם פגישה עם בתו ולמקד את פעילותם במשפחתו.

בנוסף, השר וצוות לשכתו זומנו לאחרונה לשיחה מטעם השב״כ, שבה התריעו בפניהם כי האיראנים מתמקדים גם באנשי לשכתו. בשיחה הוסברו הסכנות הנשקפות לצוות ולבני המשפחה, ונמסרה אזהרה מפני ניסיונות דומים בעתיד.

כזכור, השר איתמר בן גביר נחשב יעד מרכזי למתקפות איראניות ונמצא תחת אבטחה כבדה במיוחד. רק בשבוע שעבר הוגש כתב אישום נגד יעקב פרל, אזרח אמריקני בעל דרכון ישראלי, שביצע משימות עבור גורמים איראניים והעביר להם מידע אודות אישי ציבור ואזרחים ישראלים, בהם הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי והשר בן גביר.