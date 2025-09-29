כיכר השבת
לקראת הסיכום עם ארה"ב

יותר מ-140 מטרות טרור הותקפו מהאוויר, מהיבשה ומהים; מחבלים שניסו לפגוע בכוחות - הושמדו

בצל הדיווחים על התקדמות משמעותית בשיחות בין ישראל לארצות הברית באשר לתוכנית 21 הנקודות של הנשיא טראמפ - לקראת פגישת נתניהו וטראמפ הערב, בצה"ל ממשיכים להילחם במחבלי החמאס ברחבי רצועת עזה | מחבלים חוסלו מהאוויר, מהיבשה ומהים | מחסן אמצעי לחימה הושמד על ידי חיל הים | ביממה האחרונה הותקפו יותר מ-140 מטרות | תיעוד (צבא)

פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה: (צילום: דובר צה"ל)

כוחות בפיקוד הדרום, בהכוונת אמ"ן ושב"כ, ממשיכים בלחימה נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת , זאת כאשר במהלך הלילה (בין ראשון לשני, שעון ישראל) נרשמה התקדמות משמעותית בשיחות בין ישראל לארצות הברית באשר לתוכנית 21 הנקודות של , תוכניות לשחרור כל החטופים וסיום המלחמה ברצועת עזה.

במרחב העיר עזה, צוות הקרב של חטיבה 7 הפועלים תחת אוגדה 36, השמידו מבנים ששימשו לתצפת על כוחות צה"ל ומבנים בהם פעלו מחבלים. בנוסף, כלי טיס של חיל האוויר חיסל מספר מחבלים שהטמינו מטענים במרחב ותצפתו על הכוחות.

השמדת מחסן אמצעי לחימה על ידי חיל הים (צילום: דובר צה"ל)

אמש, מחבל ירה פצמ"רים לעבר כוחות אוגדה 98 הפועלים בעיר עזה, ללא נפגעים. בסגירת מעגל של הכוחות, חוסל המחבל והושמדה המרגמה.

כוחות אוגדה 162 ממשיכים לפעול בעיר עזה, ואתמול חיסלו מחבלים ונטרלו מטענים שיועדו לפגוע בכוחותינו.

כוחות אוגדה 99 הפועלים בצפון רצועת עזה, תקפו מספר מבנים ששימשו לתצפת על כוחות צה"ל הפועלים במרחב, וכן כוחות חיל הים תקפו והשמידו מחסן אמצעי לחימה ומבנים בהם פעלו מחבלים מ.

פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)
כוחות אוגדה 143 ממשיכים לפעול בדרום רצועת עזה, וחיסלו מחבל שפעל סמוך לכוחות בדרום ח׳אן יונס.

ביממה האחרונה חיל האוויר תקף יותר מ-140 מטרות טרור ברחבי רצועת עזה. בין המטרות שהותקפו היו חוליות מחבלים, מבנים צבאיים, עמדות נ״ט ותשתיות טרור.

פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)
גורמים ישראליים דיווחו הבוקר, לקראת פגישת ראש הממשלה  והנשיא דונלד טראמפ הערב, כי רוב הסוגיות שהיו במחלוקת לובנו וכי הצדדים לקראת ההסכמות המלאות.

במהלך הלילה הגישו שליחי הנשיא, סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, ניסוחים מתוקנים ובישראל קיבלו את הניסוחים כך שהצדדים מעריכים כי עד לפגישת נתניהו-טראמפ, רה"מ יודיע על ההסכמות בצורה רשמית.

עם זאת, בכירים המעורבים במשא ומתן הדגישו כי הסכמה של ישראל עדיין לא מבשרת על הסכם לסיום המלחמה ושחרור החטופים שכן טרם ברור האם ארגון הטרור חמאס יסכים לתוכנית הנשיא.

ראש הממשלה נתניהו יגיע הערב בשעה 18:00 (שעון ישראל) לפגישה עם הנשיא טראמפ בבית הלבן ובשעה 20:15 השניים יקיימו מסיבת עיתונאים משותפת.

ב-5 בנובמבר י"ג תשרי יום ההולדת של ח'ליל אל-חיה מנהיג חמאס בעזה והיום מתגורר בקטר, חיילים יקרים ואהובים אנא תהרגו אותו ושיהיה אז יום הולדתו שמח בשביל עם ישראל
ישראל חיים
4
עת צרה היא ליעקב, וממנה ייוושע עת לזעוק, עת להתפלל, עת לבקש רחמים. נקרא יחד פרקי תהילים: י"ג, כ', כ"ב, מ"ז, פ"ג, ק"י, קכ"א, קל', קמ"ב. על אחינו ואחיותינו החטופים והחטופות, להחזירם במהרה. ועל החיילים להצלחתם, לשמירה עליהם ולהושיעם בכל משימה.
דוד
3
המרצחים בעזה הם מכונת רצח משומנת. הגיע הזמן לפרק אותה מהיסוד פצצה על כל חדר, טיל על כל מבנה, אש בכל פינה. בני הבליעל שמנהלים את עזה הם מכת מוות לעם ישראל. הפתרון הוא אחד: חיסול מוחלט. לא להסביר, לא להזהיר, רק להכות.
צבי הירש
2
מנהיגי הטרור בעזה ושותפיהם לרצח חייבים להיעלם מהשטח – תהרסו אותם באש ובברזל, תהפכו אותם לעפר, בלי כל רחמים.
מאיה
1
חיילים יקרים, הגיע הרגע להילחם ולפעול נגד עז אלדין אלחדד, ראאד סעד ומוהנאד רג'ב. פעלו בנחישות מלאה, השתמשו בכל האמצעים, השמידו את מערך האויב, מחצו את כוחותיו, והשיבו ביטחון מוחלט לכל תושבי ישראל. כל איום חייב להיות מנוטרל ללא רחם זהו צו חובתכם המלאה
חזן

