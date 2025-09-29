פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה: ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום, בהכוונת אמ"ן ושב"כ, ממשיכים בלחימה נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה, זאת כאשר במהלך הלילה (בין ראשון לשני, שעון ישראל) נרשמה התקדמות משמעותית בשיחות בין ישראל לארצות הברית באשר לתוכנית 21 הנקודות של הנשיא טראמפ, תוכניות לשחרור כל החטופים וסיום המלחמה ברצועת עזה.

במרחב העיר עזה, צוות הקרב של חטיבה 7 הפועלים תחת אוגדה 36, השמידו מבנים ששימשו לתצפת על כוחות צה"ל ומבנים בהם פעלו מחבלים. בנוסף, כלי טיס של חיל האוויר חיסל מספר מחבלים שהטמינו מטענים במרחב ותצפתו על הכוחות.

השמדת מחסן אמצעי לחימה על ידי חיל הים ( צילום: דובר צה"ל )

אמש, מחבל ירה פצמ"רים לעבר כוחות אוגדה 98 הפועלים בעיר עזה, ללא נפגעים. בסגירת מעגל של הכוחות, חוסל המחבל והושמדה המרגמה. הוא לא ידע שהסוף קרוב: המחבל ניסה להתקרב לכוחות - וחוסל מהאוויר | תיעוד ב. ניסני | 28.09.25 עם ציצית ואמצעי לחימה | צפו בתיעודים חדשים מהקרבות בעיר עזה ב. ניסני | 09:58 כוחות אוגדה 162 ממשיכים לפעול בעיר עזה, ואתמול חיסלו מחבלים ונטרלו מטענים שיועדו לפגוע בכוחותינו. כוחות אוגדה 99 הפועלים בצפון רצועת עזה, תקפו מספר מבנים ששימשו לתצפת על כוחות צה"ל הפועלים במרחב, וכן כוחות חיל הים תקפו והשמידו מחסן אמצעי לחימה ומבנים בהם פעלו מחבלים מארגון הטרור חמאס.

כוחות אוגדה 143 ממשיכים לפעול בדרום רצועת עזה, וחיסלו מחבל שפעל סמוך לכוחות בדרום ח׳אן יונס.

ביממה האחרונה חיל האוויר תקף יותר מ-140 מטרות טרור ברחבי רצועת עזה. בין המטרות שהותקפו היו חוליות מחבלים, מבנים צבאיים, עמדות נ״ט ותשתיות טרור.

גורמים ישראליים דיווחו הבוקר, לקראת פגישת ראש הממשלה בנימין נתניהו והנשיא דונלד טראמפ הערב, כי רוב הסוגיות שהיו במחלוקת לובנו וכי הצדדים לקראת ההסכמות המלאות.

במהלך הלילה הגישו שליחי הנשיא, סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, ניסוחים מתוקנים ובישראל קיבלו את הניסוחים כך שהצדדים מעריכים כי עד לפגישת נתניהו-טראמפ, רה"מ יודיע על ההסכמות בצורה רשמית.

עם זאת, בכירים המעורבים במשא ומתן הדגישו כי הסכמה של ישראל עדיין לא מבשרת על הסכם לסיום המלחמה ושחרור החטופים שכן טרם ברור האם ארגון הטרור חמאס יסכים לתוכנית הנשיא.

ראש הממשלה נתניהו יגיע הערב בשעה 18:00 (שעון ישראל) לפגישה עם הנשיא טראמפ בבית הלבן ובשעה 20:15 השניים יקיימו מסיבת עיתונאים משותפת.