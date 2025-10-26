כיכר השבת
לא הולכים לשום מקום: זה התרגיל של חמאס להישאר בשלטון - עם אישור רשמי

על אף הניסיונות  בישראל ובמדינות ערב לסלק את חמאס מהשלטון ולמנות "ממשלת טכנוקרטים", הערב דווח כי המינוי המיועד לראש הוועדה הטכנוקרטית שתנהל את רצועת עזה הוא אמג'ד א-שווא, המכונה "פרו-חמאס מבלי להיות איש חמאס" (חדשות)

(צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

כחלק משינוי השלטון ברצועה, מנסים בישראל ובמדינות ערב לסלק את מהשלטון ולמנות "ממשלת טכנוקרטים", אלא שהערב (ראשון) דווח כי המינוי המיועד לראש הוועדה הטכנוקרטית שתנהל את רצועת הוא אמג'ד א-שווא.

על פי הדיווח בכאן 11, חמאס והרשות הפלסטינית אישרו את המינוי לתפקיד בפגישה עם המודיעין המצרי שהתקיימה בקהיר. א-שווא מכהן כיו"ר רשת ארגוני החברה האזרחית בעזה, ולאורך השנים היה נוח לחמאס ומעולם לא יצא נגד הארגון.

מקורות פלסטינים אמרו כי "אמג'ד א-שווא הוא פרו-חמאס מבלי להיות איש חמאס". המינוי הסופי שלו כפוף לאישור אמריקני.

בשבוע שעבר דווח כי חמאס שיבץ כחצי מהרכב ממשלת הטכנוקרטים, ובחר באישים התומכים בחמאס ובעקרונות הארגון, גם אם לא באופן גלוי ומובהק. את החצי השני של הרכב ממשלת הטכנוקרטים בחרה הרשות הפלסטינית, תוך ידיעה והסכמה שבשתיקה לכך שחמאס בחר גם הוא בחצי מההרכב.

עוד דווח כי המתווכות, ובעיקר מצרים, הציגו לחמאס את הרשימה המלאה של ההרכב המוצע כדי להניח את דעת הארגון. הצעד הדרמטי הזה למעשה יותיר לחמאס אחיזה מסוימת ברצועת עזה גם אחרי סיום המלחמה, דרך הדלת האחורית.

