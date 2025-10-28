בשבוע האחרון צה"ל אישר באופן חריג לגורמים בחמאס לעבור לשטח שנמצא בשליטה מבצעית שלו, בתוך תחומי הקו הצהוב, לצורך מטרה ברורה – לאתר ולהצביע על מיקומם של חטופים חללים. אלא שככל שעובר הזמן מתברר כי חמאס משתמש באישור הזה לצרכיו - רק לא להביא להחזרת חללים חטופים.

על פי דיווח של גילי כהן בכאן חדשות, הכנסת הציוד ההנדסי נועדה כדי לסייע באיתור חללים, אך בישראל חושדים כי חמאס מעוניין בהכנסתם לצרכיו. אותם דחפורים שימשו הלכה למעשה לכיסוי ולקבורת חללים - ולא לחילוצם.

במקביל, ניצן שפירא דיווח בחדשות 12 כי חמאס ניצל את חיפוש החללים לאיתור נשק - בתוך תחומי הקו הצהוב שבשליטת צה"ל

על פי הדיווח, בחסות האישור הזה של צה"ל, ובליווי אנשי הצלב האדום, ביממה האחרונה ניצלו בחמאס את ההזדמנות על מנת להגיע לא לחטופים חללים – אלא למצבורי נשק שנמצאים בתוך השטח שבשליטת צה"ל.

גם אלמוג בוקר דיווח כי בצה"ל מזהים שחמאס משתמש בכלים הכבדים בכדי לשקם מחדש את מנהרות הטרור שלו ברחבי הרצועה.

בישראל רואים בחומרה את ההפרה הזאת, עוד הפרה של חמאס, אחרי שלל תרגילים שהוא עושה ביממות האחרונות במקום להחזיר חטופים חללים – כמו שהוא מחויב בהסכם.