עושים כיפופי ידיים: מקור פלסטיני המעורב במו"מ טען לאחרונה כי הג'יהאד האיסלאמי מחזיק כיום בלפחות שני חטופים חללים מתוך הארבעה שנותרו עדיין ברצועת עזה, -לדבריו: בסוף הם ישוחררו חזרה לישראל, זה רק עניין של כיפופי ידיים, כך פורסם הבוקר (שני) בכאן חדשות.

במקביל בכיר חמאס חו"ל - מוחמד נזאל, אומר כי מחבלי חמאס הנצורים ברפיח לא יצאו למדינה אחרת (חוץ מעזה) לדבריו: "הדבר לא על הפרק, מחבלי חמאס יישארו על אדמתם, או שהם ימותו על אדמתם או שינצחו על אדמתם, אין אפשרות שלישית".

בריאיון לערוץ אלג'זירה הוסיף הבכיר וטען כי "אני לא רוצה להקדים את ביקורם של השליחים ויטקוף וקושנר, יש הרבה נושאים על הפרק, אני מקווה שהשליחים האמריקנים ישקיעו מאמצים שיחייבו את ישראל לאפשר למחבלי חמאס הנצורים במנהרות ברפיח, או להישאר במקומות שבהם הם נמצאים או לצאת לאזורים שבשליטת הפלגים הפלסטינים".

אמש - יותר מ-11 שנים אחרי שנפל בקרב במבצע צוק איתן, החלל החטוף סגן הדר גולדין הי"ד הוחזר לישראל. גולדין, קצין בסיירת גבעתי, נפל בקרב ברפיח ב-1 באוגוסט 2014, ונחטף והוחזק מאז ברצועת עזה. אמש (ראשון) נחשפו מעט מהפעולות והמבצעים שביצעה ישראל במטרה להגיע אל גופתו של הדר הי"ד.

עמית סגל דיווח בחדשות 12 כי בדיון שנערך לאחרונה אמר הרמטכ״ל על מאמצי החיפוש אחר גופתו של גולדין: "עשינו מבצעים הירואיים להשבתו". כך למשל מאות חיילים פעלו בתוך תוואי תת קרקע וסיננו עפר, תוך סיכון כוחותינו. לדבריו היו "חפירות כמו בחפירות ארכיאולוגיות".

הכתב הצבאי ינון יתח דיווח ב-i24NEWS, כי שייטת 13 וכוחות מיוחדים נוספים יצאו לשורת מבצעים במרחב התת-קרקעי ברפיח כדי לחלץ את גופתו של הדר גולדין משבי חמאס.

לפי הדיווח, המבצעים המיוחדים של יחידת העילית, נעשו בין היתר תחת הפיקוד של אוגדה 162 עם כיבוש העיר רפיח (מאי 2024), וממה שניתן להגיד - היו ממושכים מאוד וכללו שהייה ארוכה ופעילות בתת קרקע בעקבות המידעים המודיעיניים.

במקביל, אריאל עידן דיווח ב׳חדשות 14׳, כי במשך חצי שנה לוחמי צה״ל חפרו באזור שבו אותרה גופתו של גולדין, ובמהלך השבת האחרונה הגיעו עד לנקודה שמפרידה מטרים בודדים מחילוץ הגופה. בשלב הזה הם קיבלו הוראה להפסיק את העבודות ולהתרחק לפחות קילומטר מהנקודה.