תיעוד התקיפות היום ( צילום: רשתות לבנוניות )

מה קורה בלבנון? במדינה השכנה מדווחים על ריבוי טיסות של כלי טיס בלתי מאוישים ישראלים מעל שמי ביירות בשעות האחרונות. על פי הדיווחים, מדובר "בפעילות חסרת תקדים של חיל האוויר" מעל שמי לבנון.

במקביל, בלבנון מדווחים על עשרות תקיפות במוקדים שונים ברחבי המדינה. בלבנון מציינים תקיפות נרחבות שהיו באזורים א-ריחאן, אל-בקאע, העיר אל-הרמל שבמזרח לבנון, ולבסוף גם באזור אל-ג'רמק. גם הלילה והבוקר צה"ל פעל במדינה. לפי דיווחים בלבנון, צה"ל פוצץ מבנים בכפר חולא שבדרום המדינה. זמן קצר לאחר מכן דווח על תקיפת רכב בכביש שבין צידון לצור, באזור אל-ביסאריה, שבוצעה על פי הדיווחים באמצעות כטב"ם ישראלי. לפי רשת "אל-מיאדין", המזוהה עם חיזבאללה, אדם אחד נהרג בתקיפה. בהמשך דווח על תקיפת כטב"ם נוספת באזור הכפר אל-חמירי הסמוך לצור, ללא נפגעים. מדובר צה"ל נמסר: "כלי טיס חיל האוויר תקפו והשמידו תשתיות רבות של ארגון הטרור חיזבאללה, בדרום ובבקעת הלבנון. בדרום לבנון, הותקף אתר של ארגון הטרור חיזבאללה, אשר שימש לשיגור רקטות ובו זוהתה פעילות טרור של חיזבאללה במהלך החודשים האחרונים. באתר הותקפו אמצעי לחימה אשר כוונו לעבר מדינת ישראל. בנבטיה, הותקפו מספר תשתיות טרור ובמרחב הבקעא הותקפו תשתיות באתר לייצור ואחסון אמצעי לחימה אסטרטגיים".

מפת פעילות חיל האוויר בשמי לבנון כפי שפרסמו בלבנון ( צילום: רשתות לבנוניות )

היום דווח כי ישראל דורשת מהצבא הלבנוני חיפושים בבית–בית אחר נשק חיזבאללה בדרום המדינה, אך ההנהגה הצבאית בלבנון דוחה את הצעד מחשש להסלמה פנימית ולחבלה באסטרטגיה לנטרול הארגון. כך אמרו שלושה בכירים לבנוניים ושני בכירים ישראלים לסוכנות הידיעות 'רויטרס'.

הדרישה עלתה בשבועות האחרונים, והצבא הלבנוני מדגיש כי הסריקות הקיימות, הכוללות ערוצים טבעיים, יערות ועמקים, מספקות כבר את התוצאה הרצויה – איתור יותר מ‑50 מנהרות, מאות כלי נשק וכ‑50 טילים מונחים.

ישראל מצדה מטילה ספק ביעילות המהלך ללא חיפוש בתוך בתים פרטיים וטוענת שחיזבאללה ממהר להתחדש בנשקו גם בדרום וגם באזורים צפוניים יותר.

במסגרת "המנגנון", ועדה בראשות ארצות הברית המפקחת על הפסקת האש, מועבר מודיעין על מחסני נשק חשודים לצבא הלבנוני, ואם לא ננקטים צעדים, ישראל נוקטת בפעולות ישירות לעצירת העברות הנשק.

במהלך אוקטובר ביקשה ישראל להפעיל סריקות בבתים פרטיים, ומיד אחר כך התרבו פעולות הקרקע וההפצצות האוויריות בדרום לבנון, שהיו, לפי בכירים לבנוניים, אזהרה ברורה: אם הצבא לא יעשה יותר – ישראל עלולה להוביל קמפיין צבאי רחב.

אחד הבכירים אמר: "דורשים מאיתנו לבצע חיפושים בבתים, ולא נעשה זאת. אנחנו לא נלך לפי דרישותיהם".