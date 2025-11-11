כיכר השבת
צוות המשא ומתן לשחרור החטופים מתפרק: זה הבכיר שהודיע על פרישה

אחרי פרישת אלוף ניצן אלון ואלוף במיל' יואב (פולי) מרדכי מצוות המשא ומתן לשחרור חטופים, בכיר השב"כ מ' יסיים את תפקידו בצוות בימים הקרובים | מ' שימש גם כממלא מקום סגן ראש שב"כ בתקופה שבה כיהן הסגן, ש', כממלא מקום ראש השירות | מ' פורש בשב"כ אחרי 31 שנות שירות (צבא)

כרזות למען חטופים בכיכר (צילום: ליאור רוטשטיין)

בצל שחרור כל החטופים החיים וכמעט כל החללים, בכיר השב"כ מ' יסיים את תפקידו בצוות המשא ומתן להשבת החטופים בימים הקרובים - כך דווח הערב (שלישי) בכאן חדשות. 

מ' נחשב לדמות מוערכת במערכת הביטחון וגם אל מול הדרג המדיני. הוא שימש גם כממלא מקום סגן ראש שב"כ בתקופה שבה כיהן הסגן, ש', כממלא מקום ראש השירות. מ' פורש בשב"כ אחרי 31 שנות שירות. 

כזכור, אחרי ההסכם שנחתם בחודש שעבר הודיעו רבים מהחברים בצוות על עזיבתם, ובהם אלוף ניצן אלון ואלוף במיל' יואב (פולי) מרדכי.

בשבוע שעבר הודיע ניצן אלון על פרישתו. אלון, שהתייצב לשירות מילואים עם פרוץ הטבח האכזרי של חמאס ב-7 באוקטובר, מונה על-ידי הרמטכ"ל לשעבר, הרצי הלוי, לעמוד בראש מפקדת השבויים והנעדרים, אשר פעלה מאז להשבת החטופים. המפקדה ניהלה את מאמץ האיסוף והמחקר המודיעיני, ליוותה את המשא ומתן לשחרור החטופים, הובילה מבצעים מיוחדים, ושמרה על קשר ישיר עם משפחות החטופים.

בהודעת צה"ל נמסר כי המפקדה תמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם מתאם השבויים והנעדרים, תת-אלוף (מיל') גל הירש, ותפעל באותה מתכונת תחת פיקודו של אלוף-משנה י', המשרת בה מיום הקמתה.

