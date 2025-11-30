לאחר סירובו של חיזבאללה להתפרק מנשקו וברקע התקרית בשבוע שעבר בסוריה, מפקד פיקוד הצפון במרחב רמת הגולן וגבול לבנון הבהיר כי "צה״ל ימשיך לעמוד כחוצץ בין התושבים לאויב, ויהיה הראשון לזהות, להגיב ולהגן".

מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא הגיע במהלך סוף השבוע למרחב גבול רמת הגולן ולתרגיל צבאי שנערך בגבול לבנון. בנוסף, קיים הערכת מצב ברמת הגולן עם מפקדים בשטח.

מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא אמר בהצהרה במקום כי ״הכוחות נמצאים בדריכות גבוהה, בהגנה ובמוכנות להתפתחות בזירות סוריה ולבנון".

לדבריו, "הפעילות במרחב בית ג׳ן של חטיבה 55 מדגישה את חשיבות הפעילות היזומה לסיכול טרור במרחב האבטחה, ואת ערכה של ההגנה הקדמית. אסור לנו לחכות, רק ליזום, לא נאפשר את התבססות הטרור לאורך גבולותינו - נמשיך לפעול בנחישות וביוזמה על מנת לסכל איומים ונסיונות פגיעה באזרחי מדינת ישראל עוד בטרם התפתחו".

האלוף הוסיף כי "צה״ל ימשיך לעמוד כחוצץ בין התושבים לאויב, ויהיה הראשון לזהות, להגיב ולהגן. כוחות המילואים בגזרה, השלמתם את המשימה בהצלחה, עצרתם את החשודים וחתרתם למגע תחת אש. הערכה גדולה לפעילותכם והתייצבות שלכם פעם אחר פעם. אני מאחל רפואה שלמה לפצועים ומקווה שיחזרו בקרוב אלינו״.