לוחם צה"ל נפצע באורח קשה מפליטת כדור בצפון רצועת עזה

דובר צה"ל הודיע הבוקר כי לוחם במילואים נפצע כתוצאה מפליטת כדור בצפון רצועת עזה | הלוחם פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה | משפחתו עודכנה (צבא)

פעילות אוגדה 252 בצפון רצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

לוחם צה"ל במילואים, מחטיבת ירושלים (16), נפצע אתמול (רביעי) כתוצאה מפליטת כדור בצפון רצועת .

לאחר טיפול רפואי ראשוני בשטח הרצועה, הלוחם הועבר להמשך טיפול בבית החולים כשמצבו הרפואי מוגדר קשה. משפחתו של הלוחם עודכנה.

כזכור, בשבוע שעבר, לוחם מגדוד 13, חטיבת גולני, נפצע באורח קשה כתוצאה מתאונה מבצעית בדרום רצועת .

בדובר צה"ל עדכנו כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה.

יממה קודם לכן, צוער מגדוד ׳גפן׳ בבית הספר לקצינים, נפצע באורח קשה כתוצאה מתאונת אימונים בבסיס בצפון הארץ. החייל פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה.

