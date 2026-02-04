כיכר השבת
ישראל נערכת לתגובה

הפרה חמורה של הפסקת האש: מחבלים ירו לעבר כוחות צה"ל בעזה, קצין נפצע קשה

במהלך פעילות מבצעית של כוחות חטיבת אלכסנדרוני במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה, מחבלים ירו לעבר כוח צה"ל | לוחם נפצע באורח קשה ופונה לבית החולים (צבא וביטחון)

לוחמים ברצועת עזה. ארכיון (צילום: דובר צה"ל)

הלילה (בין שלישי לרביעי), במהלך פעילות מבצעית של כוחות חטיבת אלכסנדרוני (3) במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה, מחבלים פתחו באש וירו לעבר כוח .

קצין במילואים נפצע באורח קשה כתוצאה מהירי. הקצין פונה לבית החולים ומשפחתו עודכנה.

דובר צה"ל מצסר כי: "מיד לאחר הירי, טנקים ירו על המחבלים ובמקביל החלו תקיפות אוויריות במרחב. מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש".

בדרג המדיני ידונו בתגובה להפרה הבוטה של הפסקת האש ופציעתו של לוחם צה"ל באורח קשה.

כזכור, לפני כשלושה שבועות, צוות הקרב של חטיבה 7 חיסלו שישה מחבלי שזוהו במערב רפיח, מעבר לקו הצהוב, ובצה"ל הדגישו כי מדובר בהפרה חמורה של הפסקת האש.

האירוע החל לאחר ששישה מחבלים חמושים זוהו במרחב מערב רפיח ולאחר סריקות שבוצעו במרחב, בצה"ל אישרו כי צוות הקרב של חטיבה 7 חיסלו במהלך חילופי האש את ששת המחבלים. על המחבלים שחוסלו אותרו אמצעי לחימה שונים.

זה ניצחון מוחלט ביבי יספר לכם סיפורים יפים
שינדלר
הפסקת אש? איזו הפסקת אש יש בעזה? שוב בונים קונספציה חדשה.
יאיר
ולמה זה לא עילה לחרבו דרבו ??
איציקו
הבדיחה היא עלינו
עידו

