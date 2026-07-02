במסגרת פעילות משותפת של ימ"ר ארזים במלמ"ב ושירות הביטחון הכללי, נעצר בחודש יוני 2026 בהרוז סובירגון, אזרח זר מטג'יקיסטן המחזיק בדרכון רוסי, בחשד לביצוע עבירות ביטחון חמורות. על פי החקירה, ניהל החשוד קשר עם סוכן חוץ איראני וביצע משימות ביטחוניות בהכוונתו, כאשר עיקר פעילותו התנהלה במהלך מלחמת "שאגת הארי".

מהחקירה עלה כי מחודש ינואר 2026 החל בהרוז בקשר עם גורם איראני, כשהוא מבין היטב את אופי הפעילות. הפנייה הראשונית הוצגה כהצעת עבודה תמימה לכאורה, אך במהרה התברר לחשוד כי מדובר בסוכן איראני - ועל אף זאת המשיך בקשר עמו ובביצוע המשימות שהוטלו עליו.

תיעד נפילות טילים והעביר מיקומים רגישים

המשימות שביצע החשוד עבור גורמי המודיעין האיראניים כללו מגוון פעולות ביטחוניות רגישות. בין היתר, תיעד והעביר מיקומי נפילות טילים איראניים שנורו לישראל במהלך מבצע "שאגת הארי", העביר לסוכן האיראני מיקום מדויק (נקודת ציון על המפה) של מגדלי עזריאלי בתל אביב, צילם את נמל חיפה וניסה לצלם מתקן ביטחוני רגיש בצפון הארץ.

מעבר לכך, עלה בחקירה כי החשוד סייע באופן אקטיבי לגייס אנשים נוספים לטובת ביצוע משימות עבור גורמים איראניים. פעילות זו מצביעה על ניסיון איראני שיטתי לבנות רשת סיוע מקומית בישראל.

היום הוגשה הצהרת תובע בדבר הכוונה להגיש כתב אישום חמור נגד בהרוז סובירגון ובקשה למעצר עד תום ההליכים, בבית המשפט המחוזי בתל אביב. החקירה לוותה על ידי פרקליטות מחוז תל אביב.

דפוס גיוס מוכר: הצעות עבודה תמימות

המקרה הנוכחי מצטרף לשורה של מקרי ריגול שנחשפו בחודשים האחרונים, בהם ניסו גורמי מודיעין איראניים לגייס אזרחים ותושבי ישראל. כפי שעלה גם במקרים קודמים, דפוס הגיוס כולל פניות ברשתות החברתיות והצעות עבודה תמימות לכאורה, שמתגלות במהרה כפעילות ריגול.

בהודעה המשותפת של דוברות משרד הביטחון, דוברות המשטרה ודוברות השב"כ הודגש: "גורמי מודיעין וטרור ממדינות אויב ממשיכים במאמציהם לגייס ולהפעיל את אזרחי ותושבי ישראל לצורך ביצוע משימות ביטחוניות ומשימות טרור וריגול בישראל".

גופי הביטחון קראו לציבור לגלות ערנות ולדווח מיידית על כל פנייה חשודה או ניסיון גיוס מצד גורמים זרים, תוך הבהרה כי "ימשיכו לפעול לאיתור וסיכול פעילות טרור וריגול בישראל, ויפעלו למצות את הדין בחומרה מול כל המעורבים בפעילות זו".